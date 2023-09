Il rilancio di un bar storico. Giovane coppia ci crede

Uno storico bar di Montignoso torna a nuova vita grazie alla scommessa di due giovani. Si tratta del locale alle Capanne, nel cuore del paese, conosciuto un tempo come Bar Mirella. E’ stato anche sede dell’Inter Club locale per tanti anni, poi è passato di mano per rimanere sfitto ormai da tempo. Un vuoto in paese che doveva essere colmato e ci hanno pensato Tatiana Bianchini e Matteo Maccianti a lanciarsi in questa avventura. Una scommessa per la coppia, marito e moglie, che hanno deciso di riaprire il bar delle Capanne per tanti motivi e uno di questi è anche il fatto che il bimbo va alla scuola proprio alla Giorgini, lì vicino. Ma non è l’unico. Alla guida del bar c’è Tatiana, è lei la titolare, 32 anni: "Mio marito e mia sorella gestiscono già un bar a Carrara, ai Ponti di Vara, da tanti anni, dove fanno pranzi di lavoro, degustazioni e altro. Ho lavorato per loro poi abbiamo deciso di cogliere questa occasione, un bar sfitto da rilanciare. Siamo vicini a casa (abitano da alcuni anni ai Sei Ponti, ndr) e alla scuola del bambino. Soprattutto ci piaceva Montignoso: una realtà a parte, nel rapporto con la gente sembra di essere una grande famiglia. Volevo provare a far parte anch’io di questa famiglia".

Da quando avete aperto e come sta andando? "Siamo aperti dal 16 luglio. Il locale è stato chiuso tanto tempo e ci vuole un po’ per far riprendere alle persone le abitudini. Ma l’intenzione è di dare anche qualcosa di nuovo al territorio e abbiamo pensato a un locale che possa offrire servizi ai bambini che frequentano la scuola: per questo serviamo un gelato artigianale, prodotto per noi dal laboratorio Trilli, naturale, fatto con materie prime eccellenti che a Montignoso non c’era. Inoltre ci stiamo attrezzando per preparare le colazioni per i bambini con pizzette, focaccine e panini farciti. E per la sera stiamo pensando di organizzare qualche evento in veranda".

Nei giorni scorsi il sindaco Gianni Lorenzetti ha portato i saluti dell’amministrazione alla nuova realtà: "Una giovane coppia che ha abbracciato con entusiasmo la sfida di rilevare lo storico Bar delle Capanne, noto come Bar Sport. È motivo di grande soddisfazione vedere giovani imprenditori decidere di investire nella nostra comunità e ridare vita al tessuto commerciale locale. Sono convinto che la loro passione e dedizione saranno una luce brillante per la nostra comunità e contribuiranno a mantenere vive le nostre tradizioni. Siamo fortunati ad avere persone come loro che credono in Montignoso".