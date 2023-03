Il rilancio di Gaspari Menotti Impennata nelle macchine da taglio

Fatturato in crescita per Gaspari Menotti Technologies grazie al balzo dei ricavi sui mercati internazionali. L’azienda leader nella produzione di macchinari per la lavorazione della pietra, annuncia la chiusura del 2022 con una crescita del 22 percento rispetto all’anno precedente. Al 31 dicembre 2022 il totale ricavi ha raggiunto gli 11,5 milioni di euro con un incremento delle vendite in Brasile e in Algeria. Le vendite in Brasile sono aumentate del 17 percento rispetto al 2021, raggiungendo 3,4 milioni di euro, pari a quasi il 30 percento del totale delle vendite del periodo. Di rilievo anche il balzo nelle vendite in Algeria, che rappresentano il 18 percento delle vendite. In Italia il risultato raggiunto è te in linea rispetto allo stesso periodo del 2021, rappresentando circa il 9 percento delle vendite totali. Stabili anche i dati negli Usa, 8 percento. "Siamo soddisfatti del significativo sviluppo raggiunto nel 2022 dalla nostra società – commenta l’amministratore unico, Fabio Norcini -. La strategia perseguita ha dato i suoi frutti, consentendo una crescita superiore al 22 percento, nonostante la crisi.

Guardando al futuro, le prospettive restano positive. Quest’anno puntiamo a consolidare i risultati raggiunti, con l’obiettivo di crescere anche sul mercato domestico". Gli importanti risultati d’incremento delle vendite, in particolare sui mercati internazionali, confermano la solidità e l’efficacia della strategia commerciale della società, incentrata sulla presenza nei mercati internazionali e sul focus produttivo dedicato alle macchine per il taglio a filo diamantato. Proprio la ‘multifilo’ ha mostrato performance eccezionali, raggiungengo alla fine del 2022 un valore delle vendite pari a 8 milioni di euro, in crescita del 46 percento rispetto all’anno precedente. Anche la più piccola della serie, la ‘smartwire’, introdotta da poco sul mercato, ha mostrato valori in crescita esponenziale rispetto al 2021. Nel complesso, le macchine da taglio a filo vendute, hanno contribuito per oltre l’86 percento delle vendite del 2022".