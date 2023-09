Il rilancio dei borghi. La Regione investe 9 milioni di euro contro lo spopolamento

Migliorare la qualità della vita nelle aree urbane meno popolose e valorizzare le peculiarità dei piccoli borghi rigenerando il tessuto urbano e quello socio economico. Sono gli obiettivi della Regione, che ha messo a disposizione di 17 Comuni sotto i 20mila abitanti quasi 9 milioni euro per la rigenerazione. Fra i Comuni assegnatari dei contributi 3 sono in provincia di Massa Carrara: Mulazzo, Filattiera e Bagnone.

"E’ l’occasione per recuperare i nostri luoghi più nascosti e non per questo meno straordinari - ha detto il governatore Eugenio Giani - ma è anche uno stimolo per i Comuni più piccoli che, attraverso i bandi, coinvolgiamo e rendiamo partecipi di un percorso di bellezza, qualità, sostenibilità ambientale finalizzato a combattere lo spopolamento e a riqualificare le aree interne e montane. Gli interventi finanziabili - hanno riguardato opere pubbliche volte al recupero, riqualificazione e ri-funzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente". Anche l’assessore alle Infrastrutture e Governo del territorio, Stefano Baccelli sottolinea l’intento di contrastare lo spopolamento: "Siamo una Regione che non vuol procedere a due velocità, ma che valorizza tutto intero il suo territorio puntando a colmare gli squilibri".

"Al mio Comune arrivano 600mila euro per coprire l’80% delle spese ammissibili - spiga il sindaco Claudio Novoa - Si tratta di un intervento di recupero di un edificio storico su 3 piani, donato dalla famiglia Valeri, in stato di degrado da destinare a hub culturale nel cuore di Mulazzo. Diventerà un luogo di aggregazione per attività ricreative e culturali dove saranno insediati anche laboratori creativi e in grado di ospitare mostre ed eventi. A pian terreno sarà realizzata anche una struttura per la trasformazione dei prodotti, usabile anche per il Bancarel’Vino e per momenti di convivialità. Questo progetto si integra ad altri interventi come quello del teatro e di altri spazi ricreativi recuperati. In questa graduaria del bando si nota che i punteggi dei progetti dei Comuni della Lunigiana sono molto alti grazie alle premialità ottenute per l’attività svolta dall’Unione dei Comuni attraverso il Piano strutturale intercomunale. Desidero ringraziare la famiglia che ha donato l’immobile in memoria di Valerio Valeri, fiorentino innamorato di Mulazzo".

Il Comune di Filattiera ha ottenuto risorse per 240mila euro per il recupero di un palazzo che sarà destinato alla cultura e alla salute. "Il nostro progetto si è classificato al quarto posto. Si tratta della ristrutturazione di un immobile di tre piani in piazza Castello nel capoluogo che aveva bisogno di un recupero - dice la sindaca Annalisa Folloni - Un tempo ospitava le scuole e oggi e la sede della banda musicale. Il progetto che in parte sarà cofinanziato dalle casse comunali riguarda la sistemazione dei piani con il rifacimento dell’impiantistica. Vorremmo riportare lì la biblioteca comunale e oltre alla sede del sodalizio musicale mettere a disposizione delle associazioni di volontariato, come la Pro Loco, una sede per le loro attività".

Il progetto del Comune di Bagnone finanziato per un valore di 373mila euro, riguarda una serie di interventi per il recupero e lo sviluppo del centro storico attraverso la rifunzionalizzazione delle aree e delle strutture edilizie esistenti, il miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

Natalino Benacci