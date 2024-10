Il raduno delle penne nere. Cortei e sfilate degli alpini

Fine settimana con gli alpini che domani e e domenica invaderanno Carrara e Massa, per il secondo raduno intersezionale delle penne nere in congedo della Toscana. Nutrito il programma della sezione Alpi Apuane di Ana. La due giorni inizia domani alle 11 con l’alzabandiera in piazza Aranci presenti il prefetto Guido Aprea e le alte autorità. Alle 11.30 i saluti del presidente di Ana a palazzo Ducale e alle 17.30 concerto della filarmonica ’Giuseppe Verdi’ in piazza Aranci. Sempre domani alle 15 trasferimento a Carrara e ritrovo in piazza Gramsci, quindi alle 16 la corona al monumento dell’alpino nel cimitero di Marcognano. Alle 21 in duomo, esibizione dei cori alpini ’Monte Sillara’ e ’Montesagro’. Domenica mattina sfilata delle penne nere da piazza Garibaldi alle 9. Alle 10.30 messa in duomo celebrata da Alberto Silvani, vescovo emerito di Volterra, quindi ancora in corteo fino in piazza Aranci dove sarà deposta una corona ai caduti e si terranno le orazioni ufficiali. Ad accompagnare tutta la cerimonia ci sarà la fanfara alpina ’Giannaccini’ di Pozzi. La due giorni si chiuderà con il passaggio della stecca alla sezione di Pisa-Lucca-Livorno che organizzerà il prossimo raduno interregionale, e con il pranzo sociale nel parco della Comasca ai Ronchi. Presieduta da Domanico Mori, la sezione Alpi Apuane è nata nel 1929 e oggi conta 600 alpini.

ma.mu.