il profilo

La notizia era arrivata una settimana fa direttamente dalla Regione: Marco Torre sarà il nuovo direttore generale dell’Asl sud est. Torre è nato a Massa, ha 48 anni, una laurea in economia all’Università di Pisa e due master in management e sanità alla Bocconi e al Sant’Anna, in questo momento guida la Fondazione Monasterio, ente che gestisce l’ospedale del Cuore di Massa e l’ospedale San Cataldo-Cnr di Pisa. Un’esperienza iniziata nel 2020, poco prima della pandemia, e che ha certificato le doti manageriali di Torre che ha assunto l’incarico poco prima del Covid. E’ stato lui ad avviere nuovi percorsi di condivisione interni alle strutture ospedaliere che garantissero la massima partecipazione del personale clinico, di ricerca e tecnico amministrativo. I percorsi partecipativi si sono sostanziati soprattutto attraverso quelle che Monasterio ha ribattezzato “Call for ideas”.