Il premio Dickens a Davide Lambruschi

Due settimane di eventi alla Dickens Fellowship per celebrare il 180° anniversario della visita di Charles Dickens a Carrara. Era il 23 gennaio 1845 quando lo scrittore inglese con la moglie Catherine Hogarth e l’amico scultore Angus Fletcher giunse in città ospite dell’imprenditore inglese William Walton. La filiale diretta da Marzia Dati celebra l’anniversario con il patrocinio del Comune e di Accademia Albericiana, in collaborazione con Touring Club Italiano Carrara.

Domenica alle 11 in Piazza Alberica avrà luogo l’inaugurazione della mostra fotografica di Paolo Maggiani In Viaggio con Dickens. Back to Carrara cui seguirà la presentazione del catalogo fotografico (Thesis Edizioni) con introduzione di Marzia Dati, fotografie di Paolo Maggiani a cura di Roberto Besana. Alle 15:30 con partenza dalla sede conferenza itinerante nei luoghi dickensiani a cura di Davide Lambruschi (nella foto) e Marzia Dati. Durante la passeggiata sarà dato particolare rilievo all’imprenditore inglese William Walton. Alle 17 sarà sarà conferito il Premio Charles Dickens 2025 a Davide Lambruschi.

"Da quest’anno il Consiglio direttivo della Dickens ha deciso di istituire due premi annuali intitolati a Charles Dickens – illustra la presidente Dati – un premio a una personalità del nostro territorio che si è contraddistinta per l’impegno nella diffusione della cultura. Così il premio andrà a Davide Lambruschi, docente al Barsanti. Il 15 febbraio alle 17 il premio sarà conferito a Francesca Orestano, insigne accademica dell’Università di Milano, una tra le massime esperte di Charles Dickens."