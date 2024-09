Il premio dialettale apre il bando. Concorso per le scuole

Non è ancora stata archiviata l’edizione estiva del premio di poesia dialettale ‘Sot’ l’ Steda d’ Toran’, che gli organizzatori sono già al lavoro per confezionare quella del prossimo anno. Il promotore del premio, Ugo Ganapini, nei giorni scorsi ha presentato il progetto ‘Scuola dialetto’ del prossimo anno, finalizzato a divuglare la conoscenza del linguaggio carrarese nelle scuole del territorio che partecipano al premio. La settima edizione del concorso di poesia dialettale, dove è prevista anche una sezione dedicata ai poeti adulti, si svolgerà nell’ambito della 27esima edizione di ‘Torano notte e giorno’ del prossimo anno come di consueto ad agosto. Il premio è nato per divulgare la parlata dialettale carrarina e fare in modo che venga trasmessa alle nuove generazioni. All’edizione appena conclusa hanno partecipato 16 classi scolastiche e 18 poeti adulti. Il premio è organizzato in collaborazione con il comitato Pro Torano.