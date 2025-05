Il Premio Centurione celebra l’arte e la cultura

La sala delle Muse di Palazzo Centurione ha registrato il tutto esaurito per la quarta edizione del Premio Centurione, evento che celebra le eccellenze artistiche e culturali locali. L’iniziativa, promossa dalla Pro loco Città di Aulla con il sostegno di Comune, Regione, Ciesart, Cenacolo internazionale di arti e di lettere le Nove Muse, associazione Culturalmente Toscana e dintorni e Fondazione Carlo Collodi, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e premiati.

In apertura, un video dedicato alla Lunigiana realizzato da Lunigiana World e accompagnato da una canzone di Bugelli, in omaggio al giullare premiato lo scorso anno. Sono seguiti i saluti istituzionali del presidente della Pro loco, Marco Profili, del consigliere regionale Giacomo Bugliani, del sindaco di Aulla Roberto Valettini e della presidente della giuria Marina Pratici. Durante l’evento sono state salutate due nuove associazioni culturali aullesi: il Centro Aullese di Ricerche e Studi Lunigianesi ’Giulivo Ricci’, rappresentato dalla presidente Barbara Sisti, e il Cineclub Lunigiana, con i rappresentanti Juri Bonini e Valeria Ciciriello.

Numerosi i riconoscimenti assegnati nelle varie categorie: Lunigiana in un click: Gruppo Fotoamatori Tresana Organizzazione concorsi: Cenacolo Artistico Letterario Roberto Micheloni Voce del Territorio: Radio Apuana Lunigiana story in foto: Franco Testa – “Aulla dalla ricostruzione ai mitici anni ‘60” Spazio Scuola – Concorso “Interpreta Pinocchio” Le classi 2A e 2B della scuola primaria dell’Istituto Dante Alighieri di Aulla sono state premiate per la partecipazione al concorso di disegno “Interpreta Pinocchio”. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle insegnanti Barbara Trombella, Barbara Giumelli, Sonia Cecchi e Veronica Manenti.

Ecco i premi individuali assegnati. Originalità del disegno: classe 2A. Premio ricordo: classe 2B ex aequo Denise Caponetto, Sofia Castorio e Rebecca Palla. Vincitore assoluto: Sebastiano Bertacchini. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un diploma di partecipazione e alcuni oggetti scolastici. La premiazione è stata curata dal presidente Pier Francesco Bernacchi e da Loredana Lignola della Fondazione Collodi. Alla Fondazione stessa è andato il premio Eccellenza per il prestigioso operato.

Questi i vincitori delle varie sezioni del Premio Centurione. Ecologia e Ambiente: Almo Farina Emozione nei Versi: Egizia Malatesta, Giuseppe Giannotti, Daniela Feltrinelli. Giornalismo in memoria di Gianluca Uberti: Emanuela Rosi (introdotta da Angela Maria Fruzzetti). Nuova informazione: Anastasia Biancardi e don Andrea Forni per la “La Voce dei Borghi”. Tradizione: Centro Lunigianese di Studi Giuridici per l’Almanacco Pontremolese. L’arte nei Pennelli: Greta Affanni. Associazioni storiche: Manfredo Giuliani. Dante e la Lunigiana: Mirco Manuguerra. L’immagine nei fumetti: Nicolò Laporini. Teatro e Spettacolo: Cecilia Malatesta. Narrativa Ragazzi: Sonia Cocchi. Lunigiana in musica: Monia Piva – Tap Dancing School, Giorgia Lorenzani. Scrittori della Lunigiana storica: Lino Bologna, Italo Forfori, Susanna Musetti. Premio alla carriera: Carlo Benetti, Matteo Taranto, Chiara Francini.

L’evento ha incluso un’esibizione musicale della Scuola di musica Abreu, diretta dal maestro Dino Dinelli, e un collegamento con il Salone del Libro di Torino, dove Lorenzo Spadoni di Carte Amaranto ha presentato in anteprima il libro ’La Nostra Brunella’, realizzato in collaborazione con la Pro loco e Carlo Francini.