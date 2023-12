Il premio alla vetrina più bella

Anche quest’anno in occasione del Natale torna ‘La vetrina più bella’, l’iniziativa di Promidea per premiare quelle attività che maggiormente si sono impegnate per abbellire la vetrina del proprio negozio. "Il periodo più magico dell’anno sta arrivando e i negozianti stanno allestendo le vetrine per attirare l’attenzione degli acquirenti – spiegano da Promidea –. Anche quest’anno come associazione intendiamo premiare ‘La vetrina più bella’ del Natale 2023. Un concorso che come ogni anno elegge il negozio che più si è impegnato in materia di addobbi e luci in vetrina, per rendere belli e attrattive le attività della città. La vetrina è il migliore biglietto da visita per attirare i clienti e per rendere più piacevole le vie della città".

A eleggere la vetrina più bella possono partecipare anche clienti e cittadini. Le segnalazioni si possono fare telefonando al numero 346 58.393.19 o inviando un’email all’indirizzo: [email protected].

Al termine del periodo natalizio, come ogni anno, Promidea organizza una cerimonia di premiazione con pergamene e riconoscimenti per i negozi vincitori che hanno partecipato alla kermesse.