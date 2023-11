"Il Posticino riapre: pizza tonda e prodotti locali per i giovani"

Sono giovani e vogliono conquistare altri giovani con la pizza rotonda. Il luogo si chiama "Il Posticino" perchè è un luogo di intimità e tranquillità, per far sentire i clienti a proprio agio. Angelo Giovanni Pieretti (nella foto), 26 anni, spalanca le porte del locale in via Romana 91, domani sera (30 novembre). Quel "Posticino" dopo vari cambiamenti, modifiche e un lungo periodo di stop, riapre al pubblico su richiesta di tanti clienti. "Dopo tante richieste dei nostri clienti – racconta Pieretti - che ci dicevano che gli mancava la nostra "vecchia" pizza, abbiamo deciso di tornare al punto d’inizio e ricominciare proprio come siamo partiti, con i posti a sedere all’interno, nel locale completamente ristrutturato. Con la nostra classica pizza tonda, vogliamo valorizzare l’idea del progetto iniziale e quindi quella di coccolare il cliente". Il segreto della pizza tonda sta però negli ingredienti: " Per quanto riguarda insaccati e salumi – spiega - sarebbe nostra intenzione valorizzare prodotti della nostra zona. E sulle nostre tavole ci saranno vini delle nostre colline del Candia". Obiettivo è anche quello di coinvolgere giovani per spiegare loro i segreti del mestiere e creare occupazione.