Il porto, i suoi progetti e il futuro. I protagonisti alla Pisaniana . I nodi sul tavolo di Montaresi

La Pisaniana, il programma televisivo, ormai decennale, in onda ogni domenica alle 21 su 50 Canale e prodotto dal “Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei”, stasera ci porta nella sede spezzina dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, per parlare dei porti di La Spezia e di Marina di Carrara. Protagonista del salotto, condotto da Carlotta Romualdi, sarà Federica Montaresi, già segretario generale e nominata due mesi fa dal ministero commissaria dell’Autorità portuale, dopo le dimissioni di Mario Sommariva. Le questioni che Montaresi dovrà affrontare entro gennaio, con la nomina del nuovo presidente, sono tante e urgenti. Ad oggi è l’unica donna a guidare un Adsp e sulla parità di genere è un forte segnale da parte del Mit. La sua storia racconta la passione per il settore dei trasporti e della logistica, da sempre appannaggio maschile. É anche stata nominata presidente della commissione “Intermodalità e logistica” di Espo (European Sea Port Organisation). Un’investitura partita da Bruxelles e un incarico cruciale in un contesto di rapidi cambiamenti. Il trasporto intermodale, sta diventando sempre più un fattore di competitività per i porti e una priorità per le aziende di logistica. Sullo sfondo l’iniziativa svolta alla Spezia il 14 e il 15 novembre scorsi: la prima edizione di “A bridge to Africa”, forum internazionale dedicato alle relazioni Italia-Africa. Tra coloro che hanno preso parte alla due giorni, anche Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture, presente anche in trasmissione. Con lui, Costanza Musso, ad di Grendi e presidente di Wista Italy, associazione di donne nello shopping; Michele Giromini, ad del gruppo Dario Perioli e presidente di Mdc Terminal; Alberto Battaglini, comandante della Capitaneria di Porto di La Spezia; Moreno Lorenzini assessore all’Urbanistica del Comune di Carrara; Umberto Masucci, presidente dei Propeller Clubs Italia. Proprio il Propeller di La Spezia e Marina di Carrara, come spiegherà in trasmissione il suo presidente Gianluca Agostinelli, si è occupato dell’organizzazione di “A bridge to Africa”, un’occasione per presentare le opportunità di un continente in crescita. La risposta del sistema portuale e logistico di La Spezia e Marina di Carrara è unanime: dal Nordafrica bisogna cogliere opportunità e lezioni, integrando porti e aree produttive speciali (come zes e zls) e migliorando l’efficienza delle operazioni portuali. Luca Perfetti, dirigente del porto di Marina e dirigente del demanio e del lavoro portuale per Spezia e Carrara, fornirà gli ultimi dati sui due porti: traffici, cantieristica, crociere tracciando i ritratti di due realtà portuali diverse e complementari. Il nuovo piano regolatore portuale continua ad essere la priorità per Marina. A gennaio forse il Consiglio superiore dei lavori pubblici darà il suo placet. Sono previsti slittamenti? E se le prescrizioni rallentassero la realizzazione del Prp o lo vincolassero troppo? A queste domande risponderà in trasmissione il commissario straordinario. Montareparlerà anche della richiesta del sindaco di Massa Francesco Persiani: 47 milioni di euro a titolo risarcitorio per l’erosione.

Il maltempo dei giorni scorsi ha provocato danni alla passeggiata sul molo inaugurata pochi mesi fa. La causa un evento eccezionale o un errore di valutazione in fase progettuale. "La struttura in cemento armato – spiega Montaresi – risulta spezzata in due dalla mareggiata e il paiolato soprastante é stato danneggiato. Sarà ripristinata, ma i tecnici, la ditta e i collaudatori stanno valutando i motivi e le possibili soluzioni. Stanno anche valutando un’altra forma per evitare nuovi danni".

E sul futuro dell’area di via Rinchiosa Montaresi ha spiegato: "A settembre si è concluso il concorso. Adesso stiamo decidendo i componenti della commissione giudicante: professionisti con competenza. A gennaio avremo i vincitori. Il recupero del lotto 3 rappresenta la completa ricucitura fra il mare e la città".

Sul fronte spezzino a tenere banco è la questione fondali e dragaggi. Spezia e Carrara cruise terminal lancia l’allarme con i lavori per il nuovo molo crociere su Calata Paita: le compagnie crocieristiche potrebbero escludere il porto della Spezia dai loro itinerari cancellando la stagione 2025. Sul turismo alla Spezia, interverrà l’onorevole Maria Grazia Frijia, vice sindaco della città ligure e deputata di Fratelli d’Italia. Per la rubrica “Cambio di stagione”, dedicata all’ambiente, Teresa Sichetti interverrà su animali e alimentazione insieme a Francesca Bettaccini di “Animali Giusti” di Marlia (Lucca). La Pisaniana si prepara già alla prossima puntata dedicata a “Il Desco” la mostra mercato dedicata ai prodotti enogastronomici del territorio di Lucca, Massa Carrara e Pisa.