Il “popolo” del Pd alle urne Si vota per il segretario nazionale

Dopo un percorso durato mesi domenica sarà il “giorno della verità” per il Partito Democratico: dalle urne delle primarie uscirà il nome del nuovo segretario nazionale. Potranno votare anche i non iscritti, pagando 2 euro. Tutti per esprimere la loro preferenza dovranno presentarsi alle urne organizzate dal partito in base al seggio elettorale che corrisponde alla propria residenza, con documento di riconoscimento e tessera elettorale. Il voto online, dopo lungo dibattitto, è stato limitato a malati, disabili e residenti "in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l’esercizio del voto", oltre agli italiani all’estero.

In provincia sono 21 i seggi elettorali dove domenica, dalle 8 alle 20, si potrà votare per il nuovo segretario nazionale del Pd. A Massa sono nella scuola Neri in viale Chiesa 64 (sezioni 1-22; 57-72; 73-79); nella sede Pd Quercioli in viale Roma 150 (23-33); al Bar da Brizzi in via del Casone 100 (34-56). A Carrara: Federazione via Groppini (1-10; 62-71), ex Circoscrizione 3 al Villaggio S.Luca 102 (11-57); sede Pd Avenza (28-40; 45-47); ex Circoscrizione Marina di Carrara (41-44; 48-61). A Montignoso si vota all’ex Cinema Rosi (sede Pd) in via Roma 162.

In Lunigiana: Comune di Aulla, sede Pd Villafranca (Bagnone, VIllafranca); a Casola e Filattiera si vota nelle rispettive sale consigliari; a Fivizzano nella sede Proloco di piazza Garibaldi (1-7) e a La Fornace di Monzone (8-18); a Fosdinovo nella sede Pd di via Melara 1; nell’ex stazione di Terrarossa andranno i votanti di Licciana, Tresana e Comano; Mulazzo al Bar Teglia in via Provinciale Ponte Teglia; a Podenzana in sala consigliare, a Pontremoli nelle Stanze del Teatro in via Ponte Battisti 2, a Zeri al ristorante La Catinella Località Patigno 99.