Il Polo Progressista si schiera "Per Ricci, contro il centrodestra"

La distanza resta ma il Polo Progressista, formato da Unione Popolare e Movimento 5 Stelle, ha deciso di schierarsi, e in modo chiaro: "il nostro voto sarà contro Persiani e quindi a favore di Enzo Romolo Ricci". Restano le distanze che avevano portato la formazione politica a non entrare nella coalizione guidata dal Pd e candidare a sindaco Daniela Bennati, ma più forte è l’opposizione al centrodestra. "Il punto di partenza della nostra coerente posizione politica – sottolinea –è quello che ha motivato la Mozione di Sfiducia all’intera Giunta Persiani dello scorso marzo: incapacità di ascolto, assenza di condivisione, nessun rispetto democratico. Il giudizio globale sull’operato di Persiani in questi cinque anni è completamente negativo: dall’incuranza per l’ambiente al lavoro, dal turismo alla cultura, Massa non ha avanzato nel suo rilancio".

Motivi che portano il Polo progressista a prendere una posizione chiara nel ballottaggio. Pur "confermando le distanze programmatiche e politiche con la compagine del centrosinistra" ma, spiega il gruppo, "ci sentiamo, nell’ottica di servizio verso i cittadini, di dichiarare pubblicamente che come Polo Progressista di Sinistra non restiamo indifferenti e il nostro voto sarà contro Persiani e quindi a favore di Enzo Romolo Ricci, ritenendo dannoso per la città un altro governo di destra". Quindi la richiesta agli elettori e alle elettrici, "simpatizzanti o meno, di andare al voto domenica 28 e lunedì 29 e scegliere una prospettiva di agibilità democratica nella quale comunque il nostro ruolo sarà di opposizione chiara, radicale e costruttiva".

Intanto la campagna elettorale di Francesco Persiani ed Enzo Ricci prosegue intensa, con diversi confronti in programma oltre alle iniziative “solitarie” sul territorio. Dopo il dibattito con il sindacato Cisl in programma oggi a Palazzo Ducale, i due candidati al ballottaggio si troveranno faccia a faccia in Tv a rispondere ai temi cari ad artigiani e piccoli imprenditori. Il confronto organizzato da Cna sarà registrato, a porte chiuse, mercoledì pomeriggio nello show room della Gr Marmi, nel cuore della zona industriale. Il dibattito sarà poi trasmesso sempre mercoledì 24 alle 21.15 su Noi Tv, canale 12 e in diretta streaming.

Francesco Persiani e Enzo Romolo Ricci saranno dunque al centro del ring, davanti alle telecamere, a misurarsi di fronte alla platea formata dai dirigenti di Cna Massa Carrara sui principali nodi territoriali: infrastrutture, strumenti di pianificazione territoriale, appalti pubblici, variante Aurelia, decoro ma anche turismo con gli stabilimenti balneari, commercio e altro. A coadiuvare nella conduzione Federico Conti saranno le domande degli imprenditori. "Vogliamo fornire alle imprese e alla città ulteriori elementi per conoscere meglio il pensiero dei due candidati in vista del ballottaggio. – spiega Paolo Bedini, presidente Cna Massa Carrara – . Persiani e Ricci si confronteranno sui contenuti del documento che abbiamo presentato e consegnato a tutti i candidati in corsa durante l’open day del 2 maggio. Un documento che è stato prodotto dagli imprenditori e racchiude diverse idee e suggerimenti che la nostra associazione ritiene possano essere di assoluta importanza e rilevanza per la futura gestione del Comune di Massa che non può prescindere dalla centralità dell’impresa nella programmazione e nelle decisioni riguardanti le attività produttive".