Il Piano operativo intercomunale entra nel vivo

Si costruisce Il futuro con il Piano Operativo Intercomunale. Nel cuore della comunità luniganese, si sta tessendo un progetto ambizioso, che non è solo un documento normativo, ma è il riflesso dell’impegno collettivo verso uno sviluppo sostenibile e armonioso del territorio. Il ’Poi’ è il frutto di una lunga riflessione e di un dialogo costante tra i comuni coinvolti, il risultato di una visione condivisa del territorio che va al di là dei confini comunali per abbracciare un futuro comune. Ma come si traduce questa visione in azioni concrete? Attraverso prescrizioni vincolanti e linee guida dettagliate, definisce dove e come intervenire per garantire lo sviluppo sostenibile delle nostre terre, nelle aree urbane e in quelle rurali. Esempi possono essere dove realizzare parcheggi, strade, infrastrutture o quali progetti di trasformazione e rigenerazione urbana si potranno avviare.

Una parte essenziale del ’Poi’ è la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti che fornisce gli strumenti per proteggere il nostro patrimonio edilizio, mentre la disciplina delle trasformazioni del territorio traccia il percorso per l’evoluzione e il rinnovamento delle nostre comunità. Una delle ultime tappe, con relativo incontro aperto a tutti, si è svolto a Mulazzo. "Mentre ci siamo riuniti per il primo incontro dedicato alla stesura del nostro Piano Operativo - commenta il sindaco Claudio Novoa -, abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro impegno verso questo processo. Con la partecipazione attiva dei consiglieri comunali e dei tecnici, stiamo costruendo insieme il nostro futuro. Il nostro ’Poi’ non è solo un insieme di regole e prescrizioni. È la testimonianza del nostro impegno verso un futuro migliore per le generazioni a venire. È un passo verso un territorio più vivibile, più sostenibile e più inclusivo".

M.L.