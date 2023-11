Il piacere di camminare a ritmo di musica

Domenica 10 dicembre a Marina di Carrara torna Walklab, la camminata da cinque chilometri a ritmo di musica. Una passeggiata all’aria aperta di circa un’ora assieme ai trainer qualificati del Walklab, che guideranno i partecipanti in questa avventura sportiva musicale. Come sempre l’evento è organizzato in collaborazione con il centro studi ‘hip hop danza e spettacolo’ e la 2h project di via Roma a Carrara. L’iscrizione costa 10 euro e si può fare scrivendo a inf[email protected] o mandando un messaggio wathsapp al 351 53.222.74.

La partenza è prevista per le 10 dal Bon Pro di via Rinchiosa (check-in alle 9,30) con rientro previsto per le 11. Come sempre gli organizzatori promettono una passeggiata divertente con brevi esercizi di fitness a suon di musica, che si può ascoltare grazie all’utilizzo di cuffie ad alta fedeltà.

I partecipanti non possono portare al seguito animali domestici, biciclette, skateboard, overboard o altri mezzi che non siano le scarpe ginniche. Non è possibile prenotare il giorno dell’evento, non possono partecipare bambini al di sotto dei 14 anni di età. I partecipanti dovranno dichiarare nel modulo di adesione di essere in grado di sostenere una camminata di un’ora circa.