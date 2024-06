Il pensionamento del generale Panizzi

Il generale di corpo d’armata Massimo Panizzi è andato in pensione. La cerimonia di sostituzione del generale carrarese si è svolta nella sala De Vecchi di Palazzo San Marco, sede storica dell’Istituto geografico militare di Firenze. Lo sostituirà il generale di divisione Luigi Postiglione. Entrato in Accademia col 163° corso Lealtà nel 1982, ha maturato una brillante carriera che lo ha portato più volte in teatri di guerra (Bosnia, Kosovo, Afghanistan), raggiungendo i gradi apicali di comando a partire dalla Brigata Taurinense, il Comando Militare Nord Ovest, il comando dell’apparato logistico della missione Resolute Support in Afghanistan, per terminare con la direzione dell’Igm di Firenze. Il presidente della Regione Eugenio Giani avrebbe gradito un prolungamento dell’ incarico al generale carrarese, col quale ha da subito stabilito un feeling particolare. Di recente entrambi hanno partecipato alla trasferta negli Stati Uniti nell’ambito delle commemorazioni legate al 500esimo anno dell’impresa di Giovanni da Verrazzano. A questa ricorrenza è legata la recente messa in onda sulle reti Rai di un interessante documentario dove Giani e Panizzi hanno svolto una convincente opera di divulgatori. Il generale Panizzi è sposato e ha un figlio di 17 anni di nome Karl. Ha la residenza a Bruxelles, città che conosce molto bene in virtù di numerosi precedenti incarichi alla Nato. È presumibile che il generale Panizzi, in virtù dei numerosi contatti intrattenuti nel passato negli ambienti governativi e militari della capitale comunitaria, a breve assumerà un incarico di collegamento.