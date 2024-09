Il pensiero conquista . La riflessione sul cambiamento affolla il centro storico

Il ’panta rei’ di Eraclito descrive il divenire delle cose: tutto è in movimento, cambia e si trasforma anche nella giornata di oggi a Con-Vivere, il festival che fino a domani sarà in centro organizzato dalla Fondazione Crc. Si parte con Chiara Saraceno che alle 17 nella chiesa del Suffragio discute ’La famiglia. Tra lunga durata e cambiamenti radicali’, una lente di ingrandimento sul dinamismo delle relazioni, presenta Ilaria Borghini. Alla stessa ora Corrado Lattanzi guida invece un trekking urbano verso la La Padula e in piazza Gramsci l’Aism cura ’Senti come mi sento’, laboratorio di sensibilizzazione per i sintomi della sclerosi multipla. Sul Palco della Musica, sempre alle 17, ’Il cambiamento che vorrei’, presentato da Aurora Baccioli della Consulta provinciale studenti, premiazione del concorso rivolto agli istituti superiori e presentazione di ’Trasformare’, progetto per contrastare gli stereotipi di genere. Alle 17.30 a Palazzo Binelli Aism presenta ’Resilienza e SM. Quando la vita ci impone un cambiamento’, come cambia la vita di una persona quando arriva una diagnosi. Al Carmi alle 17.45 Antonella Traverso e Marcella Mancusi della direzione regionale dei musei della Liguria presentano ’La pietra di Luna. Il marmo di Luni e l’Impero di Roma’, evento a cura di Stefano Genovesi, un incontro sulla mostra dedicata al marmo di Carrara e ai suoi usi nell’antica Roma. Alle 18 appuntamento in Accademia con ’Capitale biologico, ambiente, cambiamento’ a cura di Carlo Manfredi presidente Ordine dei medici, in cui si indaga il rapporto biologico ed emozionale tra uomo e ambiente. Spazio anche per il fisico del Cnr Antonello Pasini che, alle 18 a Palazzo Binelli, discute ’Come cambia il clima’, dialogo sull’educazione ambientale, presenta Giulia Tognari. Il giornalista David De Filippi presenta alle 18.30 nel cortile delle Figlie di Gesù il fisico Guido Tonelli in ’Catastrofi e cambiamenti’, racconto della catena di trasformazioni che hanno dato forma all’universo. A seguire, nel sagrato della chiesa del Suffragio alle 19, la direttrice dell’istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci dialoga con Simona Maggiorelli sul ’Navigare le contraddizioni di un mondo aperto e chiuso’, in collaborazione con Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, cercando di fare il punto sulle conseguenze geopolitiche della crisi climatica. In Accademia alle 19.30 la professoressa Luisella Battaglia, presentata dalla brillante laureanda in filosofia Emma Bardi, ripensa alla nostra presenza sul pianeta in ’In cerca di un’etica planetaria. Una sfida per la bioetica’.

Si torna alle 20 alSuffragio con la conferenza del docente Vito Mancuso ’Tutto cambia, quindi c’è speranza’, presenta Ilaria Borghini, una riflessione esistenziale sul cambiamento. Di nuovo ai fornelli a Palazzo Binelli alle 20.30 con l’istituto Alberghiero Minuto e ’Chimica in cucina’, i mutamenti dei cibi con degustazione gratuita. Programmata alle 21 la visita guidata ’L’Accademia nel tempo’, con Corrado Lattanzi e le guide dell’Associazione Amici dell’Accademia per scoprire i tesori di un’eccellenza culturale e formativa del nostro territorio. Alla stessa ora l’incontro a Palazzo Binelli ’Un territorio in trasformazione’ a cura di Italia Nostra con Piero Donati e Riccardo Canesi. Alle 21.30 altra visita guidata al Duomo con don Piero Albanesi e per concludere l’intensa giornata l’intervista spettacolo di Arturo Brachetti ’Arturo racconta Brachetti’, presentata da Filippo Lubrano, una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici.