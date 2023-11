Il Pd dei paesi a monte punta alla pace e alla mediazione

Successo del secondo appuntamento sulla pace organizzata alla Casa del Popolo di Sorgnano dal Circolo del Pd Paesi a monte. Il relatore Fabrizio Geloni, intellettuale cattolico, già assessore regionale e preside del liceo scientifico, è stato introdotto da Mirco Del Vecchio che ha sottolineato il messaggio del circolo ’La pace è sempre possibnile’. Geloni ha fornito un quadro storico e geo-politico della crisi mediorientale. "Geloni – si legge nel documento del Pd – ha messo in evidenza le questioni umanitarie di palestinesi, israeliani e ucraini. Importanti i contributi di Daniele Canali e Gino Cappè che, dal loro impegno politico e dalla loro esperienza di educatori, hanno fatto luce sui risvolti umanitari delle guerre ed in particolare sui diritti del popolo dimenticato dello stato inesistente di Palestina. Molti hanno ricordato la Costituzione che ripudia la guerra e rimanda alla diplomazia la soluzione delle controversie: ciò attesta il fallimento della politica. Si è riconosciuta l’inefficacia dell’Onu e l’urgenza di una riforma perché possa avere il ruolo di arbitro autorevole. Centrale l’auspicio nell’impegno delle religioni monoteiste e degli organismi internazionali come l’Oms, la Fao, la Corte internazionale dell’Aia, come attori temporanei di un arbitrato possibile che porti alla Pace in Medioriente e in Ucraina". Infine si è ritenuto utile perseguire l’incontro con ilpacifismo laico e con quello interreligioso, per dimostrare che il dialogo è doveroso.