Il paziente inglese... salvato: "Grazie a un super team"

Non è un messaggio in bottiglia ma l’emozione e la sorpresa per quelle parole arrivate da Oltremanica sono state comunque grandissime all’Ospedale del Cuore gestito dalla Fondazione Monasterio. Una lettera che arriva dall’Inghilterra, firmata da Judy. Suo marito, Charles, durante le vacanze in Italia, si era sentito male ed era stato trasportato d’urgenza al Pasquinucci di Massa dove il team di cardiologia ha realizzato un altro piccolo miracolo. "Abbiamo parlato a tutti i nostri amici del meraviglioso Ospedale del Cuore e ne sono rimasti stupiti" scrive Judy.

La storia raccontata dalla Monasterio: "Il paziente inglese è arrivato da noi tra maggio e giugno. E’ in vacanza nella nostra zona insieme alla moglie, quando viene colpito da un infarto. Ricoverato in urgenza all’Ospedale del Cuore di Massa, è immediatamente sottoposto ad un intervento, per poi essere accolto nel reparto di cardiologia adulti, diretto dal dottor Umberto Paradossi. L’operazione gli salva la vita e gli permette di fare un tranquillo rientro a casa, in Gran Bretagna. A distanza di un mese, la moglie Judy ci ha inviato una lettera, in cui parla dei progressi del marito: sta bene e ci tiene a ringraziare tutti coloro che lo hanno aiutato in un momento tanto difficile. La lettera, che con piacere vi condividiamo, è rivolta a tutto il personale dell’Ospedale del Cuore, che lo ha accolto e curato e, in particolare, al dottor Paradossi, che li ha seguiti durante tutta la loro permanenza in ospedale, riducendo le barriere linguistiche".

Nella lettera, tradotta, Judy ringrazia il dottor Paradossi e il suo team raccontando di essere tornati a casa "alla nostra routine e abbiamo incontrato il nostro medico : anche lui vi è molto grato per le cure che ci avete prestato. Ci ha detto che siamo stati molto fortunati perché sia il medico dell’hotel, che l’ambulanza e l’ospedale hanno lavorato tanto rapidamente da riuscire ad aiutarlo e risolvere il problema. Mio marito sta bene, è sempre più forte ogni giorno e lo attende un futuro migliore! Abbiamo parlato a tutti i nostri amici del meraviglioso dottor Umberto Paradossi e dell’Ospedale del Cuore in Italia e ne sono rimasti stupiti. I nostri ringraziamenti a tutto il vostro staff per la competenza e gentilezza".