Il Partito Democratico si impegna per il Diritto alla Casa

Il diritto alla casa nell’agenda politica del Partito democratico che in questo ultimo scorcio di ‘estate militante’ propone un momento di approfondimento e riflessione. Appuntamento questo pomeriggio alle 18.30 al B&B Principino in via Quercioli 285. Titolo dell’evento ‘Per un’agenda politica che rimetta al centro l’offerta e la qualità dell’abitare‘. Una proposta che richiamerà attorno al tavolo anche importanti esponenti regionali del Partito democratico. Dopo i saluti di Riccardo Costa, segretario del Circolo Berlinguer, interverranno l’assessora al sociale della Regione, Serena Spinelli, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, il capogruppo del Pd Massa, Enzo Romolo Ricci, poi Eleonora Biancolini per la segreteria regionale del Pd e il consigliere comunale Stefano Alberti. Parteciperanno all’iniziativa i sindacati degli inquilini, associazioni e cittadini.