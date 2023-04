Il parco che include tutti Nuovi giochi e zero barriere

Nel Parco Fiera di Barbarasco anche i bambini con disabilità motorie e cognitive potranno divertirsi in sicurezza e giocare senza essere esclusi a causa di strutture inadeguate. Il nuovo parco giochi inclusivo, senza barriere architettoniche, dotato di altalene e attrezzature accessibili a tutti, verrà inaugurato domenica alle 11.30 dal sindaco Matteo Mastrini.

"Può sembrare una cosa scontata portare i nostri bimbi al parco ma non lo è per tutti. È giusto - chiede Mastrini - che a loro, o ad alcuni di loro, non sia garantito il diritto al gioco?". Un quesito morale che fa centro nelle criticità persistenti per l’inclusione. L’autonomia e l’integrazione dei bambini sta facendo passi avanti in molti ambiti di vita. Tuttavia, risulta per loro ancora difficile, a volte impossibile, vivere liberamente anche i più semplici momenti della quotidianità. Il sindaco Mastrini ha impegnato la sua amministrazione nella ricerca di finanziamenti ad hoc e li ha ottenuti partecipando all’avviso in attuazione della Legge regionale 31 gennaio 2022 n. 3 su iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. "II giochi saranno finalmente accessibili anche ai bambini con disabilità motoria e cognitiva: il tutto - spiega - senza la necessità di ricorrere a un adattamento del gioco o all’aiuto da parte degli adulti". E’ di 18.750 mila euro l’ammontare dei costi di realizzazione, di cui 11.174,71 euro a carico della Regione grazie ai fondi ottenuti e il resto a carico del Comune.

"I giochi sono molto costosi - spiega Mastrini - e per la casse di un piccolo Comune non è scontato avere le risorse. Io ritengo che siano ben investite. La convenzione ONU dei diritti dell’infanzia afferma, tra l’altro, che i bambini hanno diritto all’istruzione, al gioco, al riposo, al divertimento. E noi pensiamo che disabilità e gioco siano cruciali". Il Comune di Tresana continua, dunque, a distinguersi per sensibilità e buone prassi sul tema della disabilità. Molti sono stati gli investimenti nel tempo, quali ad esempio la realizzazione di un’aula morbida nelle scuole elementari, ovvero un ambiente attrezzato per lo svolgimento di attività psicomotorie in sicurezza. Non solo. Sono numerosi gli interventi realizzati per l’abbattimento delle barriere architettoniche: "Abbiamo installato il montascale nelle strutture pubbliche a palazzo del Municipio, in Biblioteca, nel Centro Prelievi, nel Centro giovani ed anziani. Abbiamo anche acquistato dispositivi e presidi per il pulmino utilizzato per il trasporto degli utenti ai centri comunali di socializzazione". Ma anche: servizi per disabili nella palestra comunale e stalli nei parcheggi di piazza Falcone e Borsellino, piazza Cesare Battisti e piazza XXV aprile. Realizzati pure interventi di modifica ai marciapiedi di Barbarasco e creati scivoli in corrispondenza di attraversamenti pedonali.

Michela Carlotti