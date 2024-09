Il paradosso del lavoro. Crescono le offerte. Il personale qualificato resta un miraggio

È stato un agosto che ha fatto venire ‘fame’ di assunzioni alle imprese: la domanda di lavoro da parte delle aziende apuane è cresciuta del 20%, pari a 240 lavoratori in più ricercati sul mercato. Questo non vuol dire che i numeri corrispondano poi ad assunzioni concrete o a un aumento degli occupati, perché poi bisognerebbe andare a verificare il confronto con pensionamenti, licenziamenti e via dicendo. Ma il dato, elaborato dal Sistema informativo Excelsior, indagine realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche, serve appunto a tastare il polso dell’economia, la salute delle aziende che sembra aver avuto una spinta positiva nel mese di agosto rispetto all’anno precedente, superando in totale i mille lavoratori ricercati, anche se resta alta la difficoltà nel reperire i candidati ‘desiderati’, pari al 54%.

Su questo risultato, secondo l’indagine, pesa soprattutto la mancanza di candidati, che si è attestata al 34% (otto punti percentuali in più rispetto all’anno precedente), seguita dalla preparazione inadeguata degli stessi indicata per il 15% degli ingressi. Bisogna ancora rimarcare, comunque, che 3 contratti su 5 sono a tempo determinato, meno di 2 gli indeterminati, il resto somministrazione e apprendistato. Inoltre il 62% di oltre mille entrare previste riguardavano ancora i servizi. Comunque sono andate bene anche le industrie, con una crescita significativa (+18% rispetto a dodici mesi prima, +60 unità) grazie all’industria manifatturiera e public utilities che ha aumentato la richiesta di lavoratori del 42% (+80 unità), mentre la dinamica delle costruzioni è risultata negativa (-20%; -30 unità).

Un rallentamento della richiesta di lavoro nel settore edile che è attribuibile, probabilmente, al progressivo esaurirsi dei bonus fiscali e a rallentamenti nei lavori finanziati dal Pnrr. "Dopo le flessioni osservate nel mese di luglio – afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – i dati di agosto segnano un ritorno alla crescita della domanda di lavoro. Tuttavia, questa ripresa si scontra in modo ancora più forte rispetto al passato con le notevoli difficoltà nel reperire personale qualificato, difficoltà che superano la metà delle richieste in tutte e tre le province. È quindi quanto mai necessario un piano articolato che includa iniziative di formazione professionale rapida, incentivi per il rientro dei lavoratori emigrati e misure per facilitare l’integrazione lavorativa degli immigrati".

E per le richieste di lavoro online, Infojob entra maggiormente nello specifico, confermando una crescita e un’evoluzione delle modalità in cui le aziende cercano nuove risorse: un maggior numero di ricerche proattive delle aziende e di consultazione dei CV che i candidati caricano in piattaforma. Massa Carrara, secondo i dati raccolti nel primo semestre del 2024, registra un 2,4 per cento, le offerte spaziano da esperto contabile, magazziniere, impiegato tecnico meccanico, ma anche barman e ovviamente chef.