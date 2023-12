Il nuovo libro di Sergio Alessi tra novelle, racconti e poesie

’I miei pensieri da Natale in poi’ è il nuovo libro dello scrittore Sergio Alessi che sarà presentato oggi, alle ore 17.15, nella Sala della Resistenza a Palazzo Ducale. Il libro è edito da Tara Editoria di Daniele Tarantino e inserito nella collana ’Myosotis’ curata dalla collega, Angela Maria Fruzzetti. Si tratta di una raccolta varia, tra racconti natalizi, novelle, prosa poetica, poesie, anche dedicate alla nostra città, nata nel corso del tempo da una attenta riflessione sulla vita e le sue forti dinamiche. Ci sono tanti e svariati ingredienti: la cronaca, le suggestioni, l’amore, il bozzetto umoristico e scanzonato, l’affetto dolce e immutato per Massa, i suoi scorci, i suoi angoli più belli. Sono diapositive fatte, volute, per stupire o perlomeno colpire il lettore, spingerlo a consultare i suoi movimenti interni e la propria sensibilità. Viene presentato prima l’aspetto nascosto poi quello visibile del narrare, provando in realtà ad inquadrare il cuore della persona e quindi ’personaggio’ prima del suo operato, a investire sul suo aspetto umano e con questo, portarlo a esprimersi come se comandasse in un certo senso alla penna del suo autore quasi in visione pirandelliana. E’ un prodotto editoriale che è rivolto a tutti indistintamente, non ha la presunzione di essere un modello a se stante e per chi lo desidera una buona strenna che a buon titolo può rappresentare anche il tempo natalizio.

Sergio Alessi è nato a Viareggio il 21 dicembre 1966, vive da sempre a Massa e ora con la mamma Giuliana, maestra, di 95 anni. Ha fatto gli studi classici, qualche anno di università poi dal 1994 al 2019 l’agente di affari in mediazione immobiliare. E cogliamo l’occasione per augurare a Sergio Alessi buon compleanno.