Il Noa nel gotha degli ospedali

Entra per la prima volta nella classifica dei “World’s Best Hospital”, i migliori ospedali del mondo nella sua sezione dedicata all’Italia, l’ospedale “Apuane” di Massa. Quest’anno si trova il Noa all’124esimo posto della speciale classifica elaborata dal settimanale statunitense Newsweek. Gli ospedali di Asl Toscana Nord Ovest risalgono la graduatoria, con tre strutture tra le migliori 100 d’Italia. L’ospedale “Lotti” di Pontedera sale dall’84° posto al 77°. Poco più indietro l’ospedale di Livorno passato dal 96° posto all’88esimo del 2025. In crescita anche l’ospedale “San Luca” di Lucca, da 105, ora al 95esimo. E per la la prima volta in classifica, all’124esimo posto, l’ospedale “Apuane” di Massa.