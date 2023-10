Il Museo Guadagnucci di Massa aderisce alla Giornata del Contemporaneo e alla F@Mu

Sabato il Museo Gigi Guadagnucci aderisce alla diciannovesima ’Giornata del Contemporaneo’ indetta dall’Amaci, l’Associazione dei musei d’arte contemporanea italiani. Amaci è un’associazione che raccoglie 24 tra i più importanti musei italiani di arte contemporanea e si dedica alla valorizzazione delle ultime tendenze artistiche nazionali e internazionali e allo scambio di idee e suggestioni tra pubblico e collezioni. Quest’anno, come nell’edizione precedente, incentrerà la Giornata del Contemporaneo sul tema dell’ecologia e della sostenibilità ambientale e il Museo Guadagnucci coglierà l’occasione, quindi, per poter raccontare il grande amore che legava il maestro apuano alla natura. Il grande parco della Rinchiostra – con la sua variegata alberatura ottocentesca – suggellerà l’incontro.

Domenica, inoltre, il Museo Gigi Guadagnucci aderirà alla Giornata F@Mu 2023, indetta dall’Associazione famiglie al museo. Il tema prescelto, ’Apriti museo’, è particolarmente caro alla mission del Museo Gigi Guadagnucci, perché riguarda il tema dell’accessibilità museale e la valorizzazione della diversità (culturale, fisica, cognitiva), intesa come strumento di inclusione sociale dando rilievo a parole chiave di grande significato, quali identità, diversità come ricchezza, rispetto, tolleranza. Il Museo Guadagnucci sposa, dunque, l’iniziativa offrendo a tutte le famiglie interessate l’attività ’Performing the museum’, esperienza che porterà ad agire e interagire con il museo per vivere lo spazio solitamente deputato alla conservazione in modo dinamico e divertente, attraverso una modalità accessibile a tutti. ’Performing the museum’ è un mazzo di 34 carte-istruzioni disegnate dall’artista Aldo Giannotti. I partecipanti, suddivisi in squadre, attiveranno lo spazio museale seguendo le istruzioni dell’artista, conquistando degli score e vincendo un premio a sorpresa.

I due appuntamenti, che avranno luogo alle ore 16, sono gratuiti e la partecipazione richiede l’iscrizione all’indirizzo mail museoguadagnucci@comune.mass.ms.it.