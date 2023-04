"Il Museo del marmo chiuso per anni"

"Museo civico del marmo da simbolo di Carrara grazie all’unicità celebrata in tutto il mondo, a luogo chiuso da tempo. Accade che nell’atto tra Comune e Camera di Commercio per la riqualificazione si sia accertato come la struttura sia priva del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). Quindi veniamo a sapere solo ora che probabilmente la chiusura del museo, in anticipo di mesi rispetto ai lavori, è dovuta alla messa in sicurezza della struttura, responsabilità in capo alla sindaca Arrighi e alla dirigente Compalati". A dirlo è la consigliera comunale Alice Rossetti. "L’assessora Gea Dazzi ancora una volta non ha dato peso alle sue parole. Durante la Commissione aveva anche affermato che “i lavori sarebbero durati ancora diversi mesi”. C’era da sperare che la sindaca Arrighi avesse scelto di investire pesantemente su un gioiello dimenticato, invece il finanziamento dell’amministrazione è stato dilazionato in tre annualità: 119 mila euro per il 2023 , 160 mila per il 2024 e 40 mila per il 2025, allungando notevolmente il periodo di chiusura per ovvi motivi, quando invece la Camera di Commercio aveva finanziato tutti i 550mila euro nel 2023. Va da sé che il Museo Civico del Marmo rimarrà chiuso, non per diversi mesi come affermato dall’ Assessora Gea Dazzi in Commissione, ma per diversi anni. Sarebbe interessante avere informazioni sulle motivazione vere per cui l’offerta culturale della nostra città è così scarsa e modesta".