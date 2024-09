Il Mug2 riparte in musica. Show di Mariella Nava. Concerto al pianoforte

Ricominciano le iniziative al Mug2. Questa volta è di scena un concerto al pianoforte dell’artista Mariella Nava. L’evento, in programma domenica alle 21.30, è organizzato con la collaborazione del Comune. L’ingresso è libero anche se c’è la possibilità di una donazione libera per le attività di ’Un cuore un mondo onlus’.

Mariella Nava, 64 anni, nasce e cresce a Taranto e fin da bambina si appassiona e studia pianoforte. Agli inizi si fa conoscere prevalentemente come autrice e il primo tentativo riuscito è con la canzone ’Questi figli’, scelta personalmente da Gianni Morandi per il suo album ’Uno su mille’ del 1986. La sua carriera è lunga e densa di soddisfazioni. E’ nota al pubblico soprattutto per le sue grandi qualità di musicista e autrice che nel corso degli anni ha affidato i suoi brani a importanti artisti quali Renato Zero, Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Ornella Vanoni, Eduardo De Crescenzo, Mina, Mietta, Irene Fargo, Amii Stewart, Dionne Warwick, Loredana Bertè, Tosca, Mango, Amedeo Minghi, Lucio Dalla e altro. Ha partecipato, di persona in gara, a varie edizioni del Festival di Sanremo mentre in molte altre c’erano suoi brani. Ricordiamo nel 1991 la bellissima ’Spalle al muro’ interpretata da Renato Zero che si classifica al secondo posto dietro Cocciante. A Sanremo nel 1999 si piazza terza con ’Così è la vita’ ottenendo il premio come miglior musica. In precedenza, nel 1988, le viene riconosciuto il premio Miglior opera prima al Club Tenco per il suo disco d’esordio “Per paura o per amore”, e nel 1996 ha vinto il ’nostro’ Premio Lunezia per il valore musical-letterario delle sue opere. Ma la lista delle sue opere, delle sue collaborazioni e iniziative, e anche quella dei premi e delle onorificenze ottenute è talmente lunga che ci vorebbe un giornale intero per elencarli tutti.

Al Mug2, domenica, Mariella Nava presenta ’Così è la vita’, ’Per amore’, ’Come mi vuoi’, ’Spalle al muro’, ’Questi figli’, ’Piano inclinato’, ’ Ho bisogno di te’, ’In nome di ogni donna’, ’Il cuore mio/ Terra mia’, ’Ogni volta che respiro’ e un medley di altri suoi brani più conosciuti.