Il monumento dedicato agli Alpini

Appuntamento con le penne nere domani mattina alle 10 in largo Alpini Alpi Apuane (lato via Bertoloni a Marina) dove la sezione locale di Ana (l’associazione nazionale degli alpini in congedo) del presidente Domenico Mori inaugura un monumento in marmo dedicato agli ’Alpini Apuani andati avanti’ quello che nel loro gergo identificati i deceduti con il caratteristico cappello. Il programma prevede l’afflusso dei partecipanti, lo scoprimento del monumento in marmo (un gigantesco cappello con penna, un paio di metri di altezza, su basamento, ricavato da un blocco di quasi 4 tonnellate, recante una iscrizione commemorativa), la benedizione, gli interventi della sindaca Serena Arrighi, del presidente della sezione "Alpi Apuane" Domenico Mori e del suo vicepresidente Gianni Romanelli.