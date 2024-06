Il mondo della danza sportiva. Due giorni di gare a Marina

Al via le nazionali di danza sportiva ‘Super final Cids, che da oggi a domenica animerannoCarrafiere. Si tratta di una gara nazionale per le categorie standard e latini organizzata dal Coordinamento italiano di danza sportiva. Anche questo appuntamento conferma la vocazione sempre più sportiva di Carrarafiere, che ormai da anni ospita eventi i a tutti i livelli, dalle corse indoor alle gare di ballo, alle esibizioni ginniche e scherma. L’evento di questa tre giorni attirerà oltre 3000 atleti da tutta Italia, oltre 200 giudici italiani e stranieri. Le gare si svolgeranno nei padiglioni C e B, dove sono state allestite tre piste da ballo con una scenografia spettacolare. Le competizioni si svolgeranno dalle 9 alle 21 coinvolgendo atleti dai 9 ai 75 anni. I partecipanti si esibiranno in una varietà di stili, dal latino americano (samba, cha cha cha, rumba, paso doble e jive) al classico stile standard (valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox e quickstep). Soddisfatto l’organizzatore Francesco Calco, che dice: "C’è un enorme lavoro e una grande squadra dietro questo appuntamento. Carrara si è rivelata una struttura valida per questi eventi. Ringrazio i partecipanti, la dirigenza della fiera e do l’appuntamento a tutti gli appassionati". Il coordinamento di danza sportiva italiana è un progetto ideato da Ferruccio Galvagno, creatore di Promodanza e realizzato dal presidente Midas Piercarlo Pilani.