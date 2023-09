"Il mio impegno per le imprese": le strategie di Alida Vatteroni

Alida Vatteroni (nella foto) è la nuova presidente Carrara di Confesercenti Toscana. Alida è la titolare del negozio di fotografia Ciak di piazza Menconi. "Per me è una grande soddisfazione essere stata eletta alla guida di Carrara all’interno di un progetto ambizioso come quello con cui Confesercenti Toscana ha voluto portare nelle provincie di Massa Carrara, Lucca e Pisa – ha detto Vatteroni –. Partiamo con tante idee e progetti forti anche di una collaborazione con l’amministrazione comunale che in passato ha dato i suoi frutti. Siamo una bella squadra e siamo pronti ad assistere le imprese non solo a livello sindacale, ma anche con i servizi nella nostra nuova sede provinciale di via Massa Avenza nel centro direzionale ‘Le Torri’". Il responsabile provinciale di Confesercenti Toscana Adriano Rapaioli si congratula con la neoeletta. "Vatteroni è la persona giusta per guidare un’area strategica per Confesercenti Toscana – dice Rapaioli –. La tutela sindacale è fondamentale per gestire tematiche che hanno ripercussioni dirette sugli imprenditori".