il ministero

È ufficiale il professor Marco Baudinelli è il nuovo direttore dell’Accademia. Di ieri la nomina da parte del ministro dell’Università Anna Maria Bernini, che mette fine a un brutto capitolo dell’ateneo.

"Preso atto che la nomina della professoressa Papucci è stata annullata dalla sentenza del Tar – ha scritto il dicastero –, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, ritenuto che l’elezione del 22 e 23 aprile con esito vittorioso per Baudinelli, si inserisca nella procedura elettorale indetta per il triennio 2023/2026, gli effetti della nomina devono decorrere dalla data del presente provvedimento, e per la durata di tre anni". E dunque scrive ancora Bernini "Marco Baudinelli è nominato direttore dell’Accademia per tre anni". Una nomina attesa da mesi e che è stata preceduta da una lunga battaglia legale di Baudinelli, sostenuto dall’avvocato Isetta Barsanti Mauceri. Tutto era nato dopo la nomina a direttrice dell’Accademia di Silvia Papucci, ritenuta illegittima da Baudinelli per la mancanza di anni nel ruolo. Ipotesi poi confermata dal Tar Toscana e dal Consiglio di Stato. Nel frattempo era stato fatto una sorta di ballottaggio tra Baudinelli e l’altro concorrente, Claudio Rocca. Ma secondo il consiglio elettorale Baudinelli non aveva raggiunto il quorum, indicendo così nuove elezioni. La firma della ministra mette la parola fine a questa vicenda.