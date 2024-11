Il miele Dop punta al marketing. Nasce uno spot per raccontare il legame fra prodotto e territorio

Il miele della Lunigiana è Dop e bisogna comunicarlo. Sarà presentato giovedì il primo spot del miele della Lunigiana Dop, un progetto del Consorzio di Tutela a vent’anni dalla nascita del marchio. "L’iniziativa – spiega il presidente Fabio Venè – si inserisce nel lavoro compiuto quest’anno. Il ventennale è stato importante per i soci, produttori di miele Dop, uniti e intenzionati a raccontarsi meglio. Siamo impegnati nelle relazioni con le istituzioni e il territorio, il nostro obiettivo è rendere la Lunigiana ambasciatrice del miele Dop, i consumatori consapevoli dell’eccellenza che abbiamo. E’ infatti l’unico miele Dop toscano, mentre a livello nazionale ne esistono solo altri due. Dopo molti anni, era necessario un cambio di passo: una serie d’azioni che meglio potessero promuovere il nostro miele Dop, non solo in fiera ma anche con i mezzi di comunicazione contemporanei".

Lo spot verrà diffuso in principio sui canali del Consorzio social, web e YouTube e servirà a raccontare il miele in modo smart, incisivo, fresco. In 72 secondi di spot si vuole comunicare il legame con la Lunigiana, terra d’origine e processo, poi come il miele nasce, si fa, dagli apiari fino all’invasettamento. Sia d’acacia o di castagno, una volta confezionato raggiungerà, con il suo bollino e il sigillo, i consumatori in modo diretto e no, nei differenti mercati del circuito: tramite i produttori, online, nei punti vendita, in supermercati, botteghe. Una Produzione Eco per Consorzio di Tutela del Miele della Lunigiana Dop con riprese e montaggio di Jacopo Grassi, Francesca Fontana alla comunicazione e al coordinamento, Diego Remaggi al media management, Simone Ricciardi alla voce, da attore e speaker radiofonico. "La scelta di affidarci a professionisti del luogo rientra nell’ambito delle operazioni che stiamo compiendo: risponde alla volontà di collaborare di più e meglio con la Lunigiana, spazio d’origine e primo terreno di gioco".