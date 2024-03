Il mercato del lavoro apre ai giovani. Assunzioni in doppia cifra a marzo

Sarà la Pasqua che ‘cade’ presto quest’anno, sarà un mercato che forse ha ripreso un po’ di vivacità, certo è che da marzo a maggio le aziende apuane prevedono un bel numero di assunzioni, in crescita a doppia cifra rispetto allo stesso periodo del 2023. E un’assunzione su tre è destinata agli under30 (definirli ‘giovani’ forse è davvero troppo). Questo, in sintesi, è quanto emerge dai dati rilevati per il mese di marzo e in prospettiva fino a maggio su un campione di oltre 2.600 imprese con dipendenti delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa dal Sistema informativo Excelsior, indagine su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto studi e ricerche.

A marzo le imprese della provincia di Massa-Carrara hanno previsto di assumere 1.290 nuove unità lavorative, registrando un aumento del +14% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, (+160). L’incremento delle assunzioni programmate dalle imprese apuane si osserva anche nel trimestre marzo-maggio 2024, durante il quale sono previsti 4.390 nuovi ingressi, con un aumento di 470 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, corrispondente a un incremento del +12%.

In dettaglio, nel settore industriale le previsioni di assunzioni salgono a 560, registrando un aumento del 19% (+90 unità) rispetto a marzo 2023, mentre nel settore dei servizi la richiesta di personale aumenta di 80 unità (+12%), arrivando a 730 nuove entrate. La richiesta di quelli che vengono definiti ‘giovani’, comunque nella fascia sotto i 30 anni, rimane in pratica stabile sotto il profilo statistico e pari al 29% del totale (nel 2023 era stato il 30%), ma cresce in valore assoluto visto che sono molte di più le assunzioni previste, per un totale di circa 370 entrate.

Nella suddivisione per gruppo professionale, all’interno della categoria dei dirigenti, professioni ad elevata specializzazione e tecnici le nuove assunzioni previste per i giovani rappresentano il 26% del totale, corrispondenti a circa 50 unità, in diminuzione di 4 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Il maggior numero di richieste di giovani si rileva nella categoria residuale delle altre professioni, con il 36% delle 70 assunzioni programmate rivolte a candidati under 30. Analizzando la dinamica della domanda di giovani da parte delle imprese apuane nel periodo compreso tra gennaio 2023 e marzo 2024, si evidenzia come la richiesta di personale fino ai 29 anni abbia presentato un significativo incremento a partire dal mese di aprile fino a luglio, periodo che dalle festività pasquali e nazionali arriva a coprire buona parte della stagione estiva, anche per la forte richiesta di personale soprattutto nell’area costiera per il turismo balneare. Nei primi mesi del 2024 la domanda di giovani è risultata in crescita rispetto a un anno fa.

"Nonostante la non facile congiuntura economica, - commenta il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini - i dati di marzo indicano una crescita della domanda di lavoro da parte delle imprese. Numerose professioni, seppur con diversi livelli di rilevanza, vedono una domanda rivolta prevalentemente verso i giovani. Attraverso iniziative mirate, la Camera di Commercio e la sua Fondazione Isi continuano ad impegnarsi nel facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, contribuendo così a promuovere lo sviluppo del sistema imprenditoriale".