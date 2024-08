Il mercato dal 10 in viale Roma. Scatta la rivoluzione alla viabilità. Banchi, postazioni e graduatoria

Il 10 settembre il mercato si sposta sul viale Roma e ora c’è anche la graduatoria definitiva delle postazioni in concessione agli ambulanti, anche se in molti si preparano a una lunga e difficile battaglia legale. Nel frattempo l’amministrazione tira dritto e il comandante della polizia municipale, Giuliano Vitali, ha firmato l’ordinanza che rivoluziona la viabilità in città per il mercato del martedì, andando a sostituire la precedente per il centro storico. Ordinanza che rimarrà in vigore tutti i martedì ma anche in ogni altra occasione in cui dovesse svolgersi un mercato sul viale Roma. Cosa cambia, allora? Ovviamente chiude al traffico tutto il tratto del viale Roma in cui saranno messe le bancarelle, transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle 6 alle 15.30, eccetto gli operatori commerciali che partecipano al mercato settimanale, di soccorso, ed eventualmente autorizzati: la porzione di viale va dal Crocevia Largo Unità D’Italia/Misericordia e Via Carducci, in entrambe le corsie, ascendente e discendente.

Ma il divieto di transito e sosta riguarderà anche via Poggioletto, tra via delle Carre e il viale Roma, con rimozione forzata anche in via Poggioletto tra l’incrocio con il viale Roma e fino a 50 metri dopo via della Gora in direzione Carrara. Divieto di transito per tutti i veicoli in genere, ad esclusione dei residenti e dei clienti delle attività presenti nel tratto di Via Poggioletto, compreso tra Via Marina Vecchia in direzione Viareggio fino all’inizio dell’area mercato settimanale. Chiaro che in particolare in quest’ultima porzione servirà un controllo puntuale per verificare che eventuali mezzi presenti siano di residenti o clienti delle attività commerciali.

Stessa cosa potrebbe servire in via Tacca dove viene istituito il divieto di transito tranne per residenti, titolari di attività commerciali e loro clienti: qualcuno, insomma, dovrà dimostrarlo e verificarlo. In questa strada, dove c’è il senso unico di circolazione da Carrara verso Viareggio, visto che con il mercato sarà impossibile continuare in direzione del viale Roma, sarà possibile fare inversione di marcia, il che significa che di fatto la strada diventa a doppio senso ma, precisa l’ordinanza, "tutte le manovre dovranno essere eseguite senza intralciare la circolazione e senza recare pericolo ai pedoni, rispettando le norme del vigente codice della strada e la segnaletica ivi tracciata ed installata". Infine in via della Gora, tra via Carducci e via Poggioletto, divieto di transito tranne per residenti e operatori del mercato.

Francesco Scolaro