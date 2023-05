Il marmo protagonista a Roma Riflettori sulla città del ‘bianco’

L’associazione internazionale ‘Le donne del marmo’ guidata dall’imprenditrice carrarese Sara Vanucci debutta a Roma per parlare di cultura e valorizzazione del marmo. Un convegno tutto incentrato sul marmo come prezioso elemento culturale di Carrara, città conosciuta in tutto il mondo come gli affascinanti aneddoti su Michelangelo sulle apuane per scegliere i marmi destinati a diventare capolavori. L’appuntamento è per domani, venerdì, dalle 10 nella sala capitolare del chiostro di Santa Maria sopra a Minerva, in piazza della Minerva 38.

Un convegno tutto incentrato sulla cultura del marmo che oltre a Vannucci vede la presenza di una nutrita delegazione di esperti carraresi. In scaletta gli interventi del senatore Luca De Carlo (presidente della commissione industria, commercio, turismo, agricoltura), del capogruppo di Fratelli d’Italia della Regione Toscana Francesco Torselli e della senatrice Susanna Donatella Campione, vice presidente nazionale del dipartimento eccellenze italiane. Ai saluti dei politici seguiranno gli interventi della delegazione apuana: Sara Vannucci, presidente dell’associazione ‘Le donne del marmo’, Pietro Primavori (geologo), Paolo Camaiora (architetto), Alvise Lazzareschi (titolare complesso estrattivo dell’Olmo), Paolo Borghini (titolare della Calacatta Borghini), poi la direttrice del Mudac Laura Barreca e la neo eletta direttrice dell’Accademia di belle arti Silvia Papucci.