Il marchio “Baglietto” tra la storia e il futuro

Una storia lunga 170 anni, “quartier generale” alla Spezia e sede operativa a Carrara per produrre imbarcazioni plananti in alluminio e megayacht dislocanti e semidislocanti in acciaio e alluminio dai 35 ai 65 metri. Baglietto ha chiuso i festeggiamenti per l’importante tappa della sua storia, celebrando i successi del prestigioso marchio, la forza della tradizione, ma sottolineando la sua visione del futuro. E nella visione c’è il nuovo concept che celebra oltre 30 anni di collaborazione con il celebre designer Francesco Paszkowski: un Open veloce di 70’’, che segna un ulteriore passo avanti verso l’evoluzione stilistica e tecnologica del cantiere. C’è la sostenibilità: conferma in diretta del funzionamento del sistema BZero, l’impianto per la produzione di “idrogeno verde” attivo e funzionante, grazie al quale la società ha potuto ottenere l’energia per sostenere la serata. E c’è il progetto ‘Officina Baglietto’: un nuovo concorso per giovani talenti.

Erano circa 250 gli invitati tra autorità nazionali, cittadine, clienti, stampa e amici del brand, che hanno festeggiato insieme al management del gruppo Gavio e del cantiere in una serata speciale che ha visto la partecipazione di Lorena Bianchetti in qualità di madrina. Una serata per celebrare una storia unica, un’avventura tutta italiana fatta di visioni audaci e sogni realizzati, narrati nel volume “Baglietto: dal 1854 l’arte di navigare”, edito da Rizzoli e firmato da Antonio Macaluso, che uscirà in libreria il 29 ottobre. Circa 500 persone hanno partecipato all’open day dedicato alle famiglie di dipendenti e fornitori che hanno avuto la possibilità di navigare nella storia del brand attraverso la mostra immersiva “Tales of the Blue”, realizzata in un container per poter essere facilmente trasportata. In un ambiente di festa e relax non sono mancati i giochi per i più piccoli e la possibilità di visitare le barche in costruzione, oltre alla visita a sorpresa della squadra di A1 del ‘Bertram Derthona basket’, che ha omaggiato la direzione con una maglietta commemorativa della giornata speciale e non ha mancato di scambiare passaggi e canestri con i più giovani.

Baglietto oggi alla Spezia ha 3 nuovi capannoni per imbarcazioni fino a 65m e banchine attrezzate per ospitare navi fino a 70metri, un travel lift che è il più grande in Europa. L’unità operativa di Carrara conta due aree di 5000 metri quadrati ciascuna: una per la costruzione delle imbarcazioni militari ‘Baglietto Navy’ e alcuni modelli dell’iconico marchio Bertram Yachts, l’altra con 4 nuovi capannoni destinati alla costruzione della linea DOM e yacht fino a 46 metri. L’ad Diego Michele Deprati ha sottolineato la scelta di celebrare donne e uomini "che davvero rappresentano il cuore della Baglietto, che quotidianamente, con il loro lavoro e il loro impegno, danno senso a questa azienda e ne permettono la continuità".