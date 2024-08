Il maltempo rinvia la festa d’estate. Lo show pirotecnico slitta a martedì. Annullato il concerto di Sarafine

Bisogna ancora pazientare per qualche giorno per vedere lo show dei fuochi. A causa del maltempo, la manifestazione è rinviata a martedì, solito orario. Invece, il concerto di Sarafine è stato annullato. Una doccia fredda a metà quella che i marinelli e i turisti hanno vissuto ieri: l’ordinanza sindacale, vista l’allerta meto, parla chiaro, così come il post dello stesso sindaco Persiani: "Cari cittadini e turisti, purtroppo il maltempo ci costringe a rivedere i nostri piani. A causa delle previsioni di forti temporali per domenica 18 agosto, siamo costretti a rinviare lo spettacolo pirotecnico dal Pontile: non preoccupatevi, i fuochi d’artificio illumineranno il cielo martedì 20 agosto alle 22,30. Il concerto di Sarafine e gli altri eventi previsti per domenica sono annullati. Ma non disperate, stiamo già lavorando per trovare una nuova data e vi terremo aggiornati. Continuate a seguirci: l’estate massese ha ancora tanto da offrire".

Restano comunque invariate le ordinanze che riguardano le limitazioni al traffico. Nello specifico: "Dalle 18 a mezzanotte, nei 100 metri di arenile a destra e a sinistra del Pontile (fascia compresa tra gli stabilimenti balneari denominati “bagno Rossi Carlo” e “bagno Nettuno”) siano resi sgombri, a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari, da persone e cose soggette a combustione e, comunque, con congruo anticipo prima delle operazioni di caricamento e fino alla bonifica. Inoltre sia inibito a chiunque, dalle 7.30 e sino al termine delle operazioni di bonifica da eseguire a conclusione dello spettacolo pirotecnico, il transito sul Pontile e l’accesso anche via mare, con esclusione del personale attinente lo spettacolo pirotecnico. Sia vietato a chiunque, con eccezione del personale e dei mezzi della ditta appaltatrice PyroItaly, del personale di servizio del Comune, delle forze dell’ordine, della Pubblica assistenza, Asmiu e vigili del fuoco, accedere al tratto di marciapiede demaniale antistante il pontile caricatore nel tratto compreso tra il Ristorante - Pizzeria O’ Vesuvio ed il Bagno Tirreno".

Sempre per martedì è previsto il "divieto di balneazione, dalle 7.30 alle 6 del giorno successivo nel tratto di mare per ciascun lato del Pontile". Come recita l’ordinanza, viale Vespucci, nel tratto da via Battisti (esclusa) a fondo piazza Betti, via Lungomare di Ponente, tratto da fondo piazza Betti a via Lungobrugiano (esclusa), viene istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in genere, con esclusione dei mezzi attinenti la manifestazione, dalle 21 a mezzanotte del 21. Per la piazzetta antistante il Pontile, dalle 7 del 20 all’una del 21, viene istituito il divieto di transito pedonale. In via Gramsci (tratto via Ascoli-piazza Betti), via Manzoni- via Cattaneo- piazza Pellerano, il tratto esterno lato Carrara, lato mare e lato Viareggio dalle 17 di martedì alle 1,30 di mercoledì, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. In via Gramsci (tratto via Ascoli-piazza Betti) via Manzoni-via Cattaneo- piazza Pellerano tratto esterno lato Carrara, lato mare e lato Viareggio dalle 19 di martedì alle 1,30 di mercoledì c’è il divieto di transito per tutti i veicoli.

Inoltre, dalle 20 fino alle 2 è vietato lasciare incustoditi oggetti di qualsiasi genere. Vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (alcolici e superalcolici); la detenzione ed il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (alcolici e superalcolici); la vendita per asporto ed il consumo itinerante di acqua e bevande varie contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici; la detenzione di acqua e bevande varie contenute in bottiglie di vetro; Divieti che non rientrano nella consumazione all’interno dei locali.