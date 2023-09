Il maltempo ferma la festa. Salta la giornata dello sport

Rinviata la Giornata dello sport. A causa del maltempo la manifestazione in calendario per oggi ad Aulla è stata rinviata a sabato 23, sempre dalle 17. Un appuntamento organizzato dal Comune in collaborazione con la ProLoco città di Aulla, Avis, Regione Toscana e Coni. Non occorre prenotare, basta indossare un paio di scarpe comode e provare tutte le discipline sistemate lungo le strade della città. Ci saranno punti ristoro per gustare panigacci, sgabei e alle 21 varie esibizioni delle associazioni sportive sul palco in piazza Gramsci con la presenza di Simone e Andrea Pallotta, campioni internazionali di judo, Luca Mattellini campione internazionale di Taekwondo. Presenti Velo Club, Lunigiana Enduro, Skating Luna, Asd Skating Ceparana, Lunigiana Village, Walk lab, Judo insieme, Lunigiana Rally, A.S.d Giraluni, L’ecole, Palestra Linea, A.S.d Polisportiva Pontremolese, ASD centro studi karate Lunigiana, Virtus, Only sport, Atletica Lunigiana, Ginnastica artistica Lunigiana, Armis Lunae, Country River, Dragon kikboxing, Tap Dancing, Volley team Lunigiana, Lunigiana Rugby, Tennis club Villafranca Lunigiana, Equilibrium, Ciclismo da Strada, Future TKD Academy, Club scherma Apuano, Ginnastica Dinamica Militare Italiana, A.S.D. latin way, Cycling lab asd.

M.L.