Il luogotenente Melillo nuovo comandante della stazione carabinieri di Massa

Massa, 17 luglio 2023 – Il luogotenente Massimo Melillo è il nuovo comandante della stazione carabinieri di Massa. Di origini campane, avellinesi per la precisione, 49 anni, ha frequentato la Scuola Allievi Sottufficiali nel 1994 venendo successivamente destinato a Foggia dove ha prestato servizio in varie Stazioni Carabinieri della Provincia, territorio ad alto indice di criminalità, comandando la stazione di Troia (Foggia).

Trasferito presso la Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Foggia, in seguito ha assunto il comando della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Foggia, per essere trasferito presso la Stazione di Manfredonia (Foggia) sua ultima sede di servizio. Ha collaborato e diretto personalmente delicate indagini volte al contrasto della criminalità comune e organizzata, ricevendo il plauso dell’Autorità Giudiziaria e della Scala Gerarchica che gli tributava note di merito ed encomi.

E’ stato insignito di molte onorificenze tra le quali, , la croce oro con torre per l’anzianità di servizio, la croce d’argento per i 16 anni di servizio e il nastrino al merito per l’attività svolta nell’emergenza del covid-19. Al luogotenente Melillo vanno gli auguri di buon lavoro da parte dei carabinieri della provincia di Massa-Carrara.