Il litorale ridisegnato. Verde, una torre e spazi per il water front

È l’architetto Daniele Vanni il vincitore del concorso di idee che dovrà ridisegnare il terzo lotto del waterfront. La sua torre di marmo ha conquistato la giuria. Il progetto di Vanni è stato giudicato, tra i ventinove in gara, il più adatto a ricucire l’area portuale con il fronte mare nella parte finale di via Rinchiosa, secondo un concorso di idee previsto dall’amministrazione. Secondo posto per gli architetti Mauro Carta, Mattia Biondi e Silvia Faravelli, terzo per il progetto di Recs Architects di Piermaria Giordani affiancato da Alessandro Santoro, Marco Conte e Mattia Leoni. I tre progetti del concorso di idee lanciato dall’Autorità portuale in collaborazione con il Comune di Carrara, è stato presentato ieri mattina alla Port autority dal commissario straordinario Federica Montaresi, dalla sindaca Serena Arrighi e dalla presidente della commissione giudicatrice, l’architetto Anna Maria Maggiore. Il progetto dell’architetto Vanni cambierà il volto di una vasta zona di Marina: l’incrocio tra viale Colombo e via Rinchiosa, viale Vespucci fino alla rotonda Paradiso e il largo Marinai d’Italia, compresa la zona del faro, che con la torre marmorea disegnata da questo giovane progettista va a riproporre un ideale collegamento con la luce che guida le navi in porto.

Il tratto di via Rinchiosa che va dal viale Colombo a viale Vespucci diventerà un prolungamento ideale della nuova passeggiata sulla diga foranea. Ma per realizzare questo tratto sarà necessario rivedere la viabilità che conduce agli stabilimenti balneari. Questa nuova passeggiata sarà ombreggiata con nuove file di alberi in connessione con il parco della Caravella. Il progetto prevede anche di creare un nuovo spazio verde nell’area delle ex lamiere, attraverso percorsi pedonali e nuove alberature che garantiscano ombra ai passanti. Per quanto riguarda il nuovo volto del viale che costeggia gli stabilimenti balneari, il progetto di Vanni prevede una pista ciclo pedonale e diverse sedute in marmo e l’inserimento di piante di palma. Per piazza Ingolstadt il restyling prevede la costruzione di nuovi padiglioni, dove troveranno spazio bar e negozi. Caratteristica principale della piazza sarà una torre di marmo, un nuovo faro urbano per collegare simbolicamente le montagne e il mare.

"Un altro importante tassello si aggiunge al progetto integrale del nuovo waterfront – ha detto Federica Montaresi –. Una rigenerazione complessiva che creerà nuove sinergie tra settore pubblico e privato ridefinendo l’utilizzo di spazi oggi sottovalutati e penalizzati". La sindaca Arrighi nel ringraziare tutti ha sottolineato come grazie a questo progetto la movida sarà decentrata dai luoghi abitati. "In quest’area in futuro potrà esserci il cuore pulsante della moderna Marina- ha detto Arrighi – , con locali, spazi verdi e tante attività ricreative che dialoghino costantemente col resto del territorio". "Dei progetti vincitori abbiamo particolarmente apprezzato la proposta di nuove piazze e spazi verdi a disposizione dei cittadini", ha concluso l’architetto Maggiore.