Il Liceo scientifico ’Fermi’ trionfa alle finali provinciali di atletica con ben 7 ori

Le finali provinciali di atletica leggera su pista si sono disputate nei giorni scorsi al campo scuola di Massa. A gareggiare sono stati gli studenti delle scuole superiori di secondo grado. Tra i grandi protagonisti il Liceo scientifico ’Fermi’ di Massa che si è qualificato, nelle categorie Allieve e Allievi, per le fasi regionali che si terranno al campo scuola comunale di Livorno il prossimo 17 aprile. Ottime le prestazioni delle ragazze del ’Fermi’, che hanno ottenuto ben quattro primi posti: Viola Masini è stata protagonista della gara dei 100 metri con il tempo di 13’’9; Alice Di Maria ha vinto la gara del salto in alto con la misura di 1,30 metri; Virginia Caterina Tardelli ha prevalso nel salto in lungo con la misura di 3,40 metri; e infine Asia Ridolfi ha ottenuto l’oro nei 1000 metri con il tempo di 3’25’’05. Da segnalare il terzo posto nel lancio del peso dell’atleta Maya Degli Innocenti con la misura di 5.11 metri e il terzo posto della squadra femminile nella staffetta 4x100 col tempo di 1’01’’6 (frazioniste Degli Innocenti, Di Maria, Tardelli e Masini).

Per la categoria Allievi, nei 100 metri piani l’oro è andato a Marco Fiocchi con il tempo di 12’’ netti; nel salto in lungo invece si è classificato primo Nicola Cuturi con la misura di 5,37 metri. Nel salto in alto buono è stato il piazzamento di Andrea Del Moretto, secondo, con la misura di 1,50 metri. Daniel Uwamanam e Riccardo Tardelli si sono posizionati al terzo posto, rispettivamente nei 1000 metri (3’16’’09 il tempo) e nel lancio del peso con la misura di 7.96 metri. Il Liceo ’Fermi’ ha vinto anche la staffetta 4x100, con il tempo di 48’’07 (frazionisti Cuturi, Del Moretto, Uwanaman e Fiocchi).

Gli atleti sono stati accompagnati dai docenti di Scienze motorie Gianluca Giannetti e Cristiana Mercadante che, dall’inizio dell’anno scolastico, hanno seguito i ragazzi durante gli allenamenti e hanno condiviso e trasmesso le regole di gara.

Appuntamento ora alle fasi regionali.