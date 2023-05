Il liceo ricorda Daniela Triangolare di pallavolo per non dimenticare la professoressa Donnini

L’Istituto Montessori-Repetti ha ricordato la professoressa Daniela Donnini. Nella palestra del Liceo classico si è disputato il secondo Memorial Daniela Donnini. Una mattinata dedicata allo sport, con un triangolare di pallavolo, per ricordare la docente di scienze motorie dell’istituto, prematuramente scomparsa agli inizi del gennaio 2021. La professoressa Donnini ha lasciato un ricordo sempre vivo nel mondo della scuola: come docente prima al liceo scientifico Marconi, poi al liceo classico Repetti, ha sempre educato i suoi studenti con passione, serietà e profonda umanità. L’Istituto Montessori-Repetti l’anno scorso ha intitolato a lei la palestra del liceo di Fossola, che Daniela aveva frequentato da studentessa liceale prima che da insegnante, e grazie all’impegno dei docenti del dipartimento di scienze motorie è stato dedicato a lei anche questo evento sportivo, quest’anno alla seconda edizione.

Il Memorial ha visto gareggiare in un triangolare di pallavolo, diviso tra biennio e triennio, i tre indirizzi liceali del Montessori-Repetti, classico, linguistico e scienze umane. Ad arbitrare due ex alunne dei licei, Serena Lucchesini e Nicoletta Ciocchetti. Le squadre che si sono aggiudicate il torneo di pallavolo del Memorial Daniela Donnini sono: per il biennio, la squadra del ginnasio del liceo Repetti; per il triennio la squadra del liceo delle scienze umane Montessori. Gli studenti vincitori sono stati premiati da Graziano Guiso, marito di Daniela, alla presenza della dirigente scolastica Alessandra Carozzi. Ecco i nomi degli studenti che componevano le due squadre vincitrici: Liceo Repetti (ginnasio): Viola Benvenuti, Martina Bertolla, Carlotta Caleo, Alessandro Celi, Jacopo Innocenti, Gaia Marchi, Irene Martinelli, Giorgio Muraglia, Emma Neri, Viola Pisani, Filippo Punti, Viola Ragaglini, Daniele Ricciarelli. Liceo delle Scienze Umane Montessori (triennio): Robert Avramescu, Noemi Bertellotti, Federico Delle Zingari, Giacomo Donnini, Aurora Fusani, Eleonora Giannotti, Gabriele Mansili, Francesco Menconi, Debora Morabito, Martina Pietrosanto, Lara Pradella, Ilaria Terenzoni, Nicola Viti, Veronica Volpi.