"Il liceo Pascoli ha una grande offerta formativa"

"Quello che è stato scritto sul liceo Pascoli non corrisponde al vero". La dirigente scolastica Alessandra Paoli non ci sta e replica alle accuse di un lettore che ha segnalato ’incuria e disorganizzazione’ nella scuola. In primis i lavori "che verranno fatti a regola d’arte – spiega la dirigente – a partire dall’aula magna dove i pannelli arriveranno al soffitto per creare così tre ambienti isolati. Sul fronte dei bagni invece c’è un problema che va avanti da molto, ma l’intervento verrà fatto". Poi le gite di classe dove il lettore parla di ‘storica reticenza’ ma a detta della dirigente "lo scorso anno ci sono stati molti viaggi di istruzione e una serie di progetti con una grande offerta formativa. Io ascolto tutti ma in questo caso si è voluto intraprendere una strada più sensazionalistica creando disagio a scuola. Sono molte le attività che ci hanno visto protagonisti e che ci spronano a investire ancora di più energie e risorse. Tra questi i matineé al cinema d’autore; il progetto ‘Memorie di follia’ che ha coinvolto due quinte del Liceo scienze umane e che ha portato a una visita particolare a Volterra all’ex manicomio; incontri con membri attivi di Libera; viaggi di istruzione di più giorni per quarte e quinte; stage linguistico di 6 giorni in Spagna e Inghilterra, varie visite guidate, solo per citarne alcuni. Il quadro fatto dal lettore appare ingiusto e immeritato".