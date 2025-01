Il libro postumo di Vittorio Pecori: la presentazione a palazzo Binelli

Domani alle 16 palazzo Binelli ospita la presentazione della raccolta di poesie del professor Vittorio Pecori (nella foto), che per oltre quarant’anni ha contribuito ad animare la vita sociale e culturale della città. Una raccolta postuma di suoi scritti voluta dai figli Elisabetta e Massimo con i rispettivi consorti, Gianfranco e Brunella e da tutti i nipoti e pronipoti.

Originario di San Giuliano Terme dopo la laurea a Pisa in Lettere moderne, Pecori si trasferì a Carrara con la moglie Grazia Riga. Ha insegnato italiano e latino in diverse scuole della Provincia di Massa Carrara, ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Accademia di belle arti e preside in diversi istituti, tra cui le medie di Avenza, il magistrale Malaspina di Pontremoli, il liceo scientifico Marconi e il liceo scientifico fermi di Massa.

Il libro sarà presentato dalla presidente della Dickens Marzia Dati e dal professor Fabrizio Geloni. Presenti il presidente della Fondazione cassa di risparmio di Carrara Enrico Isoppi e il docente Davide Lambruschi dell’Accademia Albericiana che ha patrocinato il volume.