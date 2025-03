Il libro di Giulio Milani proposto allo ‘Strega’ dal critico Onofri

Il libro di Giulio Milani “Codice Canalini. Ingrate patrie lettere!” (Transeuropa) è stato proposto al premio Strega dal critico Massimo Onofri. Un memoir, spiega Onofri, "di grande fascino narrativo, tra ricordi personali e testimonianza storica, che ha come protagonista uno dei più affascinanti e innovativi editori del panorama italiano dagli anni ‘80 a oggi, il quale, con la collaborazione dell’indimenticato Pier Vittorio Tondelli (di cui quest’anno ricorre il settantesimo anniversario della nascita), altro personaggio cruciale di queste pagine, diede un contributo importante alla storia della narrativa italiana (si pensi al progetto “Under 25”), la quale, senza questo lavoro, non sarebbe oggi quella che è stata". E mette in evidenza le molte qualità del libro, anche ritratto "di un preciso momento della società letteraria italiana e della sua cultura, riconsiderata dal punto di vista della provincia". Poi il "valore aggiunto" della capacità di Milani (nella foto) "di passare di continuo, e con grande naturalezza, dalla fotografia personale e storica alla riflessione sulle dinamiche culturali ed editoriali, che continuano a influenzare la produzione letteraria contemporanea. Quindi "una scrittura limpida e avvincente, di felice disposizione romanzesca, capace di incalzare il lettore dall’inizio alla fine, senza mai momenti di stanca".