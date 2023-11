Il gotha della danza torna a Carrafiere: "Attesi centinaia di professionisti"

Proseguono gli eventi sportivi nei padiglioni del complesso fieristico di Carrarafiere. Archiviato il weekend di danza sportiva organizzato da ‘Formazione danza’ di Ghezzano, che ha visto la presenza di circa 800 atleti, si punta dritti al fine settimana del 25 e 26 novembre con altri due giorni dedicati a questa disciplina, mentre per il 2 e 3 dicembre Imm ospiterà il campionato di danza della Fids. Il prossimo fine settimana dedicato alla danza sportiva è stato organizzato dall’associazione ‘Sara studio danza’ di Pietrasanta, e prevede gare di molte discipline come per esempio latino americane, danze standard, freestyle, nazionali, caraibiche e paralimpiche. Saranno coinvolte circa 700 coppie di atleti provenienti da tutta Italia, per un totale di 1.400 persone più i giudici. Per il 2 e 3 dicembre la Federazione italiana danza sportiva (comitato regionale toscano), porterà in città competizioni di alto livello con i balli di coppia: standard, latino americane, caraibiche. "L’evento porterà sul territorio centinaia di persone fra ballerini professionisti, pannelli giudicanti, staff e visitatori – commenta l’amministratrice di Imm Sandra Bianchi (nella foto) –. La presenza costante di manifestazioni come questa, oltre ad aumentare l’appeal della città, favorisce la destagionalizzazione dei flussi turistici, con una positiva ricaduta economica sul territorio anche nei periodi di bassa stagione".