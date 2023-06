Il Gip archivia una denuncia per estorsione

Non è nemmeno iniziato il processo a due italiani accusati di tentata estorsione ai danni di una terza persona, che poi li aveva denunciati. La scorsa settimana il gip Dario Berrino ha archiviato la querela presentata da un campano residente nella nostra provincia, che aveva indicato come ’presunti estorsori’ un siciliano e un altro campano. Il fatto più clamoroso, secondo l’accusa, era che i due avrebbe minacciato, con una pistola, la presunta vittima davanti ad un notissimo bar a due passi dal Comune di Massa. Il secondo e ultimo incontro, sarebbe stato invece all’interno di un grande centro commerciale. L’avvocato Stefano Ugolotti (nella foto) ha però giocato due “jolly“. Intanto ha provato che le telecamere della banca vicina al bar mostravano i tre ma non si vedeva spuntare alcuna arma. Non solo. Le telecamere interne al centro commerciale confermavano che i tre si erano visti ma anche che l’incontro era stato del tutto casuale e non c’era stato alcun comportamento minaccioso. Secondo l’accusa, inoltre, i due avrebbero ricevuto il “mandato“ di riscuotere la somma richiesta da una quarta persona, che vantava un credito verso la presunta vittima. Chiamato a testimoniare dall’avvocato Ugolotti, l’uomo però ha confermato di vantare un credito, ma ha detto di non aver incarico alcuno di riscuoterlo. Tanto meno con le “cattive“. Ultimo particolare, che potrebbe avere avuto un peso. Il denunciante in passato è stato processato e condannato per tentata estorsione ai danni di un dirigente di banca. Dopo aver visto le immagini e ascoltato le testimonianze, il giudice Dario Berrino ha archiviato tutto.

Andrea Luparia