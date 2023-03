Il giardino virtuale, una scelta... per la natura La scuola colorata con pixel art e giochi fai da te

Nella nostra scuola in questi ultimi due anni abbiamo deciso di creare un giardino virtuale perché vogliamo rendere l’ambiente intorno a noi più vivace. Prima abbiamo progettato il disegno da realizzare su carta o al pc. Abbiamo usato lo scotch carta per creare una griglia sul muro perimetrale della scuola. Successivamente abbiamo applicato la cementite. Poi con la pittura abbiamo colorato i quadratini creati con la pixel art. Abbiamo creato disegni per decorare il giardino fiorito: un cactus, un sole, bruchi, farfalle, coccinelle, rose e tanti altri fiori, per abbellire e colorare il muro di cinta. L’anno seguente ci siamo dedicati alla creazione di giochi tradizionali arricchiti con la nostra fantasia. In giardino possiamo giocare a campana, tris, al gioco dell’oca e a quello della pace, possiamo anche eseguire un percorso di equilibrio e salti in un profondo mare blu e divertirci in un intricato labirinto. Abbiamo deciso di dipingere giochi nel cortile della scuola in alternativa ai giochi acquistati e preconfezionati che inquinano perché non essendo eterni, prima o poi vanno smaltiti. Per riposarci o leggere all’aperto utilizziamo piccoli tronchi tagliati, materiale naturale. Il nostro obiettivo è creare una scuola “naturale”, usando i materiali che la natura dona o riciclabili.