Il futuro dopo lo studio. Gli istituti alberghieri e il tecnico ‘Salvetti’ i migliori per lavorare

L’interrogativo sulla scelta dopo la terza media trova un aiuto dalla Fondazione Agnelli che sul portale internet eduscopio.it ogni anno valuta le scuole italiane sulla base del profitto degli studenti al primo anno di università, ma anche osservando l’accesso dei diplomati al mondo del lavoro. Le analisi e i confronti di Eduscopio si riferiscono a due compiti educativi fondamentali: la capacità dei licei, ma anche degli istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari e l’attitudine degli istituti tecnici e professionali di preparare gli studenti a un positivo ingresso nel mondo del lavoro per quanti, dopo il diploma, non intendono andare all’università e vogliono subito trovare un impiego. Così sono state stilate le classifiche delle scuole con i migliori risultati zona per zona.

In pochi clic c’è la possibilità di confrontare gli esiti delle scuole nella propria zona o nel giro di 30 chilometri. Nel territorio provinciale per il Liceo Classico il primo posto del podio va al Leopardi- Da Vinci di Aulla con un indice Fga di 69.74, seguito da Montessori Repetti di Carrara con 67.58 e dal liceo ‘ Pellegrino Rossi’ di Massa 65.47, poi il Vescovile di Pontremoli a 58.2. Se osserviamo il voto medio alla maturità degli immatricolati dei 4 istituti il Leopardi fa rilevare 90.1, Montessori Repetti 86.1, Rossi 88.9 e Vescovile 95. Per le quattro scuole la percentuale dei "diplomati in regola" e la seguente: Leopardi 76.8, Montessori Repetti 73.6, Rossi 72.6 e Vescovile 94.1. Secondo i ricercatori di Eduscopio "se la percentuale è alta, la scuola è molto inclusiva e si impegna a portare avanti il maggiore numero di studenti. Se è basso, la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato l’istituto".

Il liceo scientifico ‘Marconi’ di Carrara sale sul podio più alto con un indice Fga di 76.01 e precede il Leonardo da Vinci di Villafranca 74.74 e l’Enrico Fermi di Massa 65.8, Il Marconi si distingue con una media di maturità di 81,5; il 94% dei diplomati si iscrive all’università, con l’82% che supera il primo anno. Per il Liceo linguistico figura in testa il Montessori-Repetti di Carrara con un indice Fga di 58.12, al secondo posto il pontremolese Malaspina (Da Vinci) con 57.52 , segue il Pascoli di Massa con 46.41. L’Istituto tecnico (settore economico) Zaccagna di Carrara risulta primo con l’indice Fga 54.4, precede il Pacinotti Belmesseri di Pontremoli 52.8. Per i licei delle Scienze umane in testa il Montessori Repetti con 54.94 seguito dal Liceo pontremolese Malaspina ( Da Vinci) con 47.99 e dal Pascoli 42.18.

Per quanto riguarda l’indice di occupazione dei diplomati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma), questa è la classifica per gli istituti professionali: al primo posto l’istituto alberghiero ‘Minuto’ di Massa con un indice di 61.84, seguito dal Salvetti 47.52 e Pacinotti Belmesseri di Bagnone 47.36. Per i professionali - industria e artigianato guida la classifica occupando i primi due posti il Pacinotti Belmesseri di Bagnone con un indice di 72.72 e di 71.42, al terzo il ‘Barsanti’ di Massa con 69.37. Tra i tecnici economici a offrire maggiori opportunità il Tecnico Pacinotti Belmesseri di Pontremoli con 55.55 seguito dallo Zaccagna 54.55 e dal Salvettti 41.79. Per le scuole di indirizzo tecnico tecnologico al primo posto lo Zaccagna 58.25, anticipa il Meucci 56.51 e il Tecnico Pacinotti Belmesseri di Pontremoli con 55.55.

Natalino Benacci