Il festival della filosofia ha fatto centro: "Il pubblico nostro fedelissimo"

"Sono estremamente soddisfatto della proposta culturale fatta e degli spettacoli proposti – sottolinea il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, Enrico Isoppi -. L’afflusso di pubblico è stato notevole nonostante i problemi collegati a ben due allerte arancioni che hanno messo in difficoltà la stessa organizzazione e gli spettatori che, purtroppo, si sono dovuti sacrificare in luoghi più stretti di quelli previsti dalla programmazione nelle piazze e all’aperto. Ci dispiace anche per gli esercizi commerciali che non hanno potuto godere appieno delle opportunità che il festival ha dato".

E con il mega concerto dei Modena city ramblers che hanno affollato non solo il teatro Animosi ma anche la piazza De André piena di quanti non sono riusciti a entrare, si è chiusa la XIXesima edizione del festival Con-Vivere che ancora una volta si è classificato come la più importante kermesse culturale del territorio.

La soddisfazione di Enrico Isoppi anche quest’anno, gravato in quattro giorni da ben due allerte meteo, parla di un risultato comunque entusiasmante "sia per la qualità delle conferenze e l’alto livello dei relatori che per la qualità degli spettacoli che hanno richiamato un pubblico di tutte le età e di tutti i gusti. Ringrazio – spiega Enrico Isoppi commentando l’esito della manifestazione – il professor Mauro Ceruti che ha confezionato un programma valido e di grande richiamo. Sono soddisfatto anche per l’affluenza. Nonostante la pioggia il pubblico di Con-Vivere non ci ha abbandonato e ha dimostrato grande fedeltà a una manifestazione che ormai è di tutta la città. Mi dispiace per il centro storico che potrebbe non aver avuto quel ritorno atteso a causa del maltempo. Tutto è andato per il meglio devo dire grazie al puntuale supporto del Comune che ci ha puntualmente e costantemente aggiornato sulla situazione-

La capacità – prosegue Isoppi – operativa dello staff organizzativo ancora una volta non si è fatta trovare impreparata e in poche ore, viste le pessime previsioni del meteo, ha cambiato location e situazioni senza creare disagi al pubblico e ai relatori. Per quanto riguarda lì’indotto sarà l’Istituto studi e ricerche della Camera di commercio, che, come ogni anno, ci comunicherà i dati di affluenza e della risposta su locali, ristoranti e attività commerciali. Il mio ringraziamento – prosegue il presidente – va a chi ha dato tanto per realizzare anche quest’anno, nonostante le difficoltà, una kermesse di alto prestigio. Mi riferisco allo staff di Fondazione Progetti, al suo presidente Roberto Dell’Amico, al responsabile della sicurezza, Massimo Bertoloni, che ha fatto i salti mortali perché tutti fossero soddisfatti e perché ogni evento si svolgesse in sicurezza e nel rispetto delle norme. Alla società organizzatrice degli spettacoli che ha confezionato un pacchetto di richiamo e di qualità e a tutti gli spettatori che ancora una volta hanno dimostrato che Con-Vivere è un festival atteso e apprezzato". Da ricordare che il festival continua incontro con le sue mostre. ’Artificiale’ rimarrà in corso a palazzo Binelli con le opere degli artisti dell’Accademia.